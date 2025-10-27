¡Prepárese!... se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; golpeará a estos estados con temperaturas de -5 grados, lluvias y evento Norte
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Frente Frío número 11 y su gran Masa de Aire Frío azotarán a la mayor parte de los estados de México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
El frente frío número 11 y su Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noreste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este lunes, la aproximación y el ingreso de un nuevo frente frío , el número 11 de la temporada, al noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la región mencionada. También, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.
Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.
Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del noreste, occidente, oriente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones?
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de México.
Para el martes, el frente frío 11 ingresará y recorrerá el noroeste y norte de la república mexicana, interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el transcurso del miércoles, el frente frío 11 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e ingresará en el golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; por su parte, la gran masa de aire frío asociada al frente ocasionará evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 85 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 65 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas, y con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tabasco y Campeche; además de un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.
El jueves, el frente frío 11 se extenderá sobre el golfo de México, originando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio mexicano; mientras que la masa de aire frío asociada mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 75 a 90 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas, y de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día; asimismo, mantendrá un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 12 y máxima de 27 grado, el martes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 8 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 13 y mínima de 6.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec)
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora (norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.