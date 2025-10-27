¡Prepárese!... se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; golpeará a estos estados con temperaturas de -5 grados, lluvias y evento Norte

El frente frío número 11 y su Gran Masa de Aire Frío se aproxima al noreste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, la aproximación y el ingreso de un nuevo frente frío , el número 11 de la temporada, al noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la región mencionada. También, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del noreste, occidente, oriente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de México. Para el martes, el frente frío 11 ingresará y recorrerá el noroeste y norte de la república mexicana, interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el transcurso del miércoles, el frente frío 11 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e ingresará en el golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; por su parte, la gran masa de aire frío asociada al frente ocasionará evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 85 a 100 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 65 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas, y con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tabasco y Campeche; además de un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. El jueves, el frente frío 11 se extenderá sobre el golfo de México, originando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio mexicano; mientras que la masa de aire frío asociada mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 75 a 90 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas, y de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día; asimismo, mantendrá un marcado descenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.