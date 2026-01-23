Prepárese... Se avecina diluvio, nevadas, heladas de -15 grados y vientos de hasta 120 km/h por Gran Masa de Aire Frío y 2 frentes fríos en México

Para este viernes, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México e interaccionará con un nuevo frente frío 31 , con un río atmosférico y con las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada , lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Un nuevo frente frío , el número 31 de la temporada y su gran masa de aire frío, ingresaron al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y nevadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el fin de semana, prevalecerán condiciones invernales sobre el norte de la República Mexicana, ocasionadas por el paso de la tercera tormenta invernal sobre el noroeste y norte de México en interacción con el frente frío 30 y su masa de aire ártico que se desplazarán sobre el noreste del país, además de un río atmosférico , por lo que se prevén temperaturas frías a gélidas, vientos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Durango, el sábado.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo .

Por otra parte, el frente frío 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, y se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

A su vez, a partir de la noche del sábado, dará inicio un evento de “Norte” prolongado e intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Así mismo se pronostica caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango ; así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por su parte, durante el domingo y lunes, el avance del frente frío 30 y su masa de aire ártico sobre el golfo de México, incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; así como un marcado descenso de las temperaturas en el centro, oriente y sureste de país; además de la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En el periodo de pronóstico, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente mexicano, así como la probabilidad de la caída de nieve/aguanieve en el nevado de Colima, durante el domingo. A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 11 y máxima de 23 grados, con cielo nublado, el sábado tendremos una máxima de 22 y una mínima de 9 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 17 y mínima de 2.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; con posible formación de torbellinos o tornados, por la noche: norte de Coahuila.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León y Tamaulipas; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.