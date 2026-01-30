Profeco: cómo presentar una queja y qué soluciones pueden obtener las personas consumidoras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que las personas consumidoras en México cuentan con derechos que deben ser respetados por los proveedores de bienes y servicios, y que la institución es la encargada de salvaguardarlos. Entre estos derechos se encuentra la posibilidad de interponer una queja cuando un proveedor incumple con lo acordado en una transacción comercial.

La dependencia federal invitó a la población a acercarse a Concilianet, una de sus herramientas digitales, la cual ofrece un proceso seguro y gratuito para atender inconformidades relacionadas con la compra de productos o la contratación de servicios.

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA QUEJA ANTE PROFECO?

De acuerdo con la Procuraduría, una queja es una reclamación que presenta una persona consumidora cuando un proveedor no respeta los compromisos adquiridos en una transacción comercial, entre ellos:

- Precios acordados

- Cantidades ofrecidas

- Plazos y tiempos de entrega

- Términos y condiciones

- Modalidades del servicio

- Características del producto

- Garantías

- Intereses u otros compromisos establecidos

Este mecanismo permite que Profeco intervenga como mediadora entre las partes.