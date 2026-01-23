Profeco llama a revisión a más de 2 mil vehículos Honda y Acura por falla en pedal de freno

/ 23 enero 2026
    Profeco llama a revisión a más de 2 mil vehículos Honda y Acura por falla en pedal de freno
    La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión, emitido por Honda de México, que involucra a 2 mil 515 vehículos de las marcas Honda y Acura. VANGUARDIA

La falla en el mecanismo del pedal de freno representa un riesgo para la seguridad vial de miles de automovilistas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión, emitido por Honda de México, que involucra a 2 mil 515 vehículos de las marcas Honda y Acura, debido a una posible falla en el mecanismo del pedal de freno.

Este problema podría afectar el funcionamiento del sistema de frenado, provocando que las luces traseras permanezcan encendidas de forma continua.

Las unidades incluidas en esta campaña son Honda Pilot modelos 2023 a 2025, así como Acura MDX y Acura TLX modelos 2024 y 2025.

ESTE ES EL RIESGO DE LA FALLA EN AUTOMÓVILES HONDA Y ACURA

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el problema radica en una posible desalineación del pivote dentro del mecanismo del pedal de freno.

Dicha condición puede generar una reducción en la capacidad de frenado o un encendido permanente de las luces traseras, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

Como medida correctiva, Honda realizará la inspección del perno del pivote y efectuará las reparaciones necesarias sin costo para las personas propietarias.

$!Profeco llama a revisión a más de 2 mil vehículos Honda y Acura por falla en pedal de freno

HONDA APLICARÁ ESTAS MEDIDAS PARA CORRECCIÓN DE LA FALLA

Honda notificará a las y los propietarios de los vehículos involucrados mediante correo electrónico o vía telefónica, con el objetivo de que acudan al distribuidor autorizado más cercano para realizar la revisión correspondiente.

El aviso oficial también puede consultarse en el sitio: https://www.honda.mx/recall?section=autos dentro del portal https://www.honda.mx/.

En caso de que el vehículo haya sido vendido o cambiado de dueño, se solicita reportar los datos actuales de la persona propietaria al número telefónico 800 368 8500, con el fin de facilitar el contacto y la atención del llamado.

Finalmente, se reiteró que la campaña de reparación permanecerá vigente de manera indefinida.

PROFECO SE COMPROMETE A DAR SEGUIMIENTO

La Profeco señaló que supervisará el cumplimiento del llamado a revisión por parte de la empresa y recordó que las personas consumidoras pueden solicitar orientación a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

