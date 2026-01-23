$!Profeco llama a revisión a más de 2 mil vehículos Honda y Acura por falla en pedal de freno

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión, emitido por Honda de México, que involucra a 2 mil 515 vehículos de las marcas Honda y Acura, debido a una posible falla en el mecanismo del pedal de freno.

Este problema podría afectar el funcionamiento del sistema de frenado, provocando que las luces traseras permanezcan encendidas de forma continua.

Las unidades incluidas en esta campaña son Honda Pilot modelos 2023 a 2025, así como Acura MDX y Acura TLX modelos 2024 y 2025.

ESTE ES EL RIESGO DE LA FALLA EN AUTOMÓVILES HONDA Y ACURA

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el problema radica en una posible desalineación del pivote dentro del mecanismo del pedal de freno.

Dicha condición puede generar una reducción en la capacidad de frenado o un encendido permanente de las luces traseras, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

Como medida correctiva, Honda realizará la inspección del perno del pivote y efectuará las reparaciones necesarias sin costo para las personas propietarias.