Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció que se iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster “por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores” en la preventa y venta general de los próximos conciertos de la banda de K-pop, BTS. Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el procurador anunció que a la par se habilitará un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos. TE PUEDE INTERESAR: Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa Escalante afirmó que se identificaron inconformidades antes de la compra de boletos y, por otro lado, se hizo un llamado a Ticketmaster para informar de forma anticipada los costos y localización para cada uno de boletos para espectáculos. Por estas razones, se puso en marcha un procedimiento por infracción a la falta de claridad en la información proporcionada por los boletos.

”Vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley (del consumidor) a Ticketmaster por falta de claridad proporcionada a las y los consumidores”, expresó Iván Escalante en su participación. Además, se está elaborando y revisando los lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos. Ante esta situación, serán sancionadas las plataformas de reventa internacional, como Stubhub y Viagogo, por incurrir en prácticas “abusivas y desleales”, de acuerdo con reportes de las ARMY los precios en estas plataformas eran superiores a los 60 mil pesos. El titular de Profeco señaló que durante la compra de los boletos se recibieron denuncias y no se identificó venta física en el Palacio de los Deportes ni en el Estadio GNP de la Ciudad de México. TE PUEDE INTERESAR: Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?

HASTA 4 MILLONES DE PESOS DE MULTA A pregunta expresa por la prensa, el procurador informó que la multa a la empresa boletera podría ser por más de cuatro millones de pesos por la falta de claridad en la información proporcionada para los conciertos de la banda de surcoreana. “Se está haciendo ya el cálculo de acuerdo a las comunicaciones que nos han estado llegando, de acuerdo a lo que estamos leyendo en redes sociales, pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar hasta los más de cuatro millones de pesos”, indicó en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional. ”¿Se aplicaría solamente en una única ocasión o cada vez que ocurra en un concierto un fenómeno como el caso?”, se le preguntó. ”Cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley,” explicó el titular de Profeco. SHEINBAUM PIDE MÁS CONCIERTOS A PRIMER MINISTRO Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que decidió intervenir tras conocer la magnitud del interés de las juventudes mexicanas por los conciertos de BTS, uno de los grupos de K-pop más influyentes a nivel mundial. De acuerdo con la mandataria, cerca de un millón de jóvenes intentaron adquirir boletos para las tres fechas programadas en mayo, que en conjunto ofrecen únicamente 150 mil entradas, lo que provocó frustración y denuncias por reventa. Ante este escenario, Sheinbaum consideró que el fenómeno no es menor, pues refleja una expresión cultural relevante para las nuevas generaciones, lo que justificó una gestión directa desde el ámbito gubernamental. TE PUEDE INTERESAR: ¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos