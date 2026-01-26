Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 enero 2026
    Profeco sancionará a Ticketmaster por anomalías en venta de boletos para BTS en México
    Iván Escalante, director de Profeco, dio a conocer las acciones que se están emprendiendo para poder regular la venta de boletos de BTS, esto ante las denuncias de sus fans. CUARTOSCURO

Iván Escalante afirmó que se identificaron inconformidades antes de la compra de boletos

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, anunció que se iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster “por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores” en la preventa y venta general de los próximos conciertos de la banda de K-pop, BTS.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el procurador anunció que a la par se habilitará un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR: Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa

Escalante afirmó que se identificaron inconformidades antes de la compra de boletos y, por otro lado, se hizo un llamado a Ticketmaster para informar de forma anticipada los costos y localización para cada uno de boletos para espectáculos.

Por estas razones, se puso en marcha un procedimiento por infracción a la falta de claridad en la información proporcionada por los boletos.

”Vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley (del consumidor) a Ticketmaster por falta de claridad proporcionada a las y los consumidores”, expresó Iván Escalante en su participación.

Además, se está elaborando y revisando los lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos.

Ante esta situación, serán sancionadas las plataformas de reventa internacional, como Stubhub y Viagogo, por incurrir en prácticas “abusivas y desleales”, de acuerdo con reportes de las ARMY los precios en estas plataformas eran superiores a los 60 mil pesos.

El titular de Profeco señaló que durante la compra de los boletos se recibieron denuncias y no se identificó venta física en el Palacio de los Deportes ni en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?

$!Iván Escalante, director de Profeco, dio a conocer las acciones que se están emprendiendo para poder regular la venta de boletos de BTS, esto ante las denuncias de sus fans quienes señalaba que las empresas de vender los tickets no ofrecer las reglas claras para poder comprarlos, esto durante la Mañanera del Pueblo.
Iván Escalante, director de Profeco, dio a conocer las acciones que se están emprendiendo para poder regular la venta de boletos de BTS, esto ante las denuncias de sus fans quienes señalaba que las empresas de vender los tickets no ofrecer las reglas claras para poder comprarlos, esto durante la Mañanera del Pueblo. CUARTOSCURO

HASTA 4 MILLONES DE PESOS DE MULTA

A pregunta expresa por la prensa, el procurador informó que la multa a la empresa boletera podría ser por más de cuatro millones de pesos por la falta de claridad en la información proporcionada para los conciertos de la banda de surcoreana.

“Se está haciendo ya el cálculo de acuerdo a las comunicaciones que nos han estado llegando, de acuerdo a lo que estamos leyendo en redes sociales, pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar hasta los más de cuatro millones de pesos”, indicó en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

”¿Se aplicaría solamente en una única ocasión o cada vez que ocurra en un concierto un fenómeno como el caso?”, se le preguntó. ”Cada vez que se identifique que hay alguna falta a la ley,” explicó el titular de Profeco.

SHEINBAUM PIDE MÁS CONCIERTOS A PRIMER MINISTRO

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que decidió intervenir tras conocer la magnitud del interés de las juventudes mexicanas por los conciertos de BTS, uno de los grupos de K-pop más influyentes a nivel mundial.

De acuerdo con la mandataria, cerca de un millón de jóvenes intentaron adquirir boletos para las tres fechas programadas en mayo, que en conjunto ofrecen únicamente 150 mil entradas, lo que provocó frustración y denuncias por reventa.

Ante este escenario, Sheinbaum consideró que el fenómeno no es menor, pues refleja una expresión cultural relevante para las nuevas generaciones, lo que justificó una gestión directa desde el ámbito gubernamental.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos

Sheinbaum detalló que sostuvo comunicación con Alejandro Soberón, responsable de la organización de los conciertos, quien le confirmó que por ahora sólo existen tres fechas confirmadas y que ampliar la agenda resulta complejo por compromisos previos del grupo.

Frente a esta limitación logística, la presidenta optó por una vía diplomática y envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, solicitando que BTS pueda presentarse en más ocasiones en México o explorar alternativas que permitan mayor acceso.

“Les escribí pidiéndoles que vengan más veces”, explicó la mandataria, al tiempo que señaló que aún no recibe respuesta oficial, pero mantiene expectativas positivas ante la relevancia del intercambio cultural entre ambos países.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Reventa
precios

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco
Ticketmaster

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos