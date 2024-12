¿Pueden descontarte por no asistir a las posadas o eventos decembrinos de tu empresa? Esto dice la LFT en México

Durante la temporada decembrina, muchas empresas en México organizan posadas y convivencias como una forma de celebrar el cierre del año, fomentar la integración entre compañeros y reconocer el esfuerzo de sus empleados. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿es obligatorio asistir a estos eventos, y puede haber descuentos en el salario por no hacerlo?

QUÉ DICE EL MARCO LEGAL SOBRE LAS JORNADAS LABORALES

De acuerdo con el artículo 58 de la LFT, la jornada de trabajo se define como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador para prestar sus servicios. Por su parte, el artículo 61 establece los límites máximos de las jornadas laborales:

- Diurna: 8 horas.

- Nocturna: 7 horas.

- Mixta: 7 horas y media.

Cualquier actividad que supere estas horas debe ser considerada tiempo extra y remunerada con al menos un 100% adicional al salario correspondiente, tal como lo establece la ley.

Por lo tanto, si un evento social, como una posada o convivencia, ocurre fuera del horario laboral, no puede considerarse parte de las obligaciones del trabajador.

¿ES OBLIGATORIO ASISTIR A LAS POSADAS DE LA EMPRESA?

La asistencia a estos eventos es completamente voluntaria. Ningún empleador puede obligar a sus trabajadores a participar en actividades recreativas o sociales que no formen parte de sus funciones laborales, ni mucho menos tomar represalias económicas por no asistir.

Esto incluye actividades como convivencias navideñas, posadas o reuniones de fin de año. La no asistencia no puede ser sancionada con descuentos salariales, llamadas de atención, ni ningún otro tipo de represalia, ya que estas actividades no forman parte de la relación laboral formal.