¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX
    Los pequeños insectos conocidos como trips han llamado la atención de habitantes de la Ciudad de México por su presencia en calles arboladas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre qué son los trips, por qué aparecen en la CDMX, cómo identificarlos y qué riesgos representan para la salud humana y las plantas

La presencia de diminutos insectos en distintas zonas de la Ciudad de México ha generado preguntas entre habitantes de la capital. En redes sociales, usuarios han compartido imágenes y experiencias de encuentros con estos animales, que aparecen principalmente en calles con árboles y áreas verdes.

“¿Qué onda, toda la CDMX infestada de estos bichos minis? No puedes dar dos pasos en zonas con árboles sin estar repleto de estas cosas”, escribió un usuario en X, en una publicación que puso el tema sobre la mesa.

¿Has visto a este insecto en tu casa? ¡Cuidado!... te contamos por qué es tan peligroso el pececillo de plata

Los insectos, conocidos como trips, han sido reportados en colonias como Narvarte, Del Valle y Roma. Aunque su tamaño dificulta identificarlos a simple vista, pueden quedar adheridos a la ropa, los lentes e incluso entrar accidentalmente en los ojos.

¿QUÉ SON LOS TRIPS Y CÓMO IDENTIFICARLOS?

Los trips o tisanópteros pertenecen al orden Thysanoptera y son insectos que habitan principalmente en plantas, flores y árboles. Su cuerpo es alargado, sus colores pueden variar entre amarillo, café y negro, y generalmente miden menos de dos milímetros.

Su alimentación depende de la especie. La mayoría consume tejidos vegetales, aunque algunas variedades se alimentan de hongos o de pequeños artrópodos. Por ello, su presencia no solo llama la atención en espacios urbanos, sino que también puede tener consecuencias para la vegetación.

De acuerdo con información de la Universidad de Maryland, algunas especies afectan cultivos y plantas ornamentales al provocar manchas plateadas, deformaciones en las hojas y alteraciones en su crecimiento. Además, ciertos trips transmiten virus que perjudican exclusivamente a las plantas.

¿POR QUÉ HAN AUMENTADO LOS TRIPS EN LA CDMX?

La presencia de estos insectos en diferentes puntos de la capital podría estar relacionada con las condiciones meteorológicas recientes. Los cambios de temperatura, la humedad, las lluvias y los vientos pueden influir en su desarrollo y dispersión, aunque no se ha establecido una causa definitiva para los reportes en la ciudad.

Aunque los ejemplares adultos tienen alas, su capacidad de vuelo es limitada. Por eso, las corrientes de aire pueden transportarlos desde árboles, jardines y otras zonas con vegetación hasta banquetas, fachadas y espacios concurridos.

Este comportamiento puede explicar por qué los insectos aparecen repentinamente en grandes cantidades y se concentran en determinados lugares. Sin embargo, los reportes en redes sociales no bastan para confirmar que exista una infestación generalizada en toda la Ciudad de México.

¿QUÉ TAN PELIGROSOS SON LOS TRIPS PARA LAS PERSONAS?

A diferencia de los mosquitos, los trips no buscan alimentarse de sangre humana. No obstante, algunas especies pueden entrar en contacto con la piel y provocar pequeñas molestias, como comezón, enrojecimiento o irritación pasajera.

La Universidad de Texas A&M también documenta que estos insectos pueden ocasionar pequeñas lesiones cutáneas. Si entran accidentalmente en los ojos, su presencia puede causar ardor e irritación, aunque esto no significa que transmitan enfermedades a las personas.

¡Vivir un día! Este insecto vive tan solo 24 horas... y otros 9 animales con vidas increíblemente cortas

Hasta el momento, los trips no se consideran una amenaza importante para la salud humana. A diferencia de otros insectos que actúan como vectores, no se les reconoce como transmisores habituales de enfermedades humanas. Su impacto más relevante está relacionado con los daños que algunas especies ocasionan en plantas y cultivos.

Los reportes de habitantes de la CDMX reflejan una presencia perceptible de estos insectos en distintas colonias, pero no constituyen por sí mismos evidencia de una emergencia sanitaria. Aunque pueden resultar molestos por su tamaño y cantidad, los efectos conocidos en las personas suelen ser superficiales y temporales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


insectos

Localizaciones


CDMX

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
Ganaderos de distintas entidades del país asistieron a la inauguración, en Arteaga, del encuentro que celebra 90 años de la CNOG.

Más de mil 500 ganaderos celebran en Coahuila 90 años de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
Pide Manolo Jiménez evitar falsas expectativas en futuro de Altos Hornos.

‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta
Milwaukee terminó con el reinado de los bicampeones y se convirtió en el equipo que buscará romper una sequía de 44 años sin disputar el Clásico de Otoño.

¡Barrida y revancha! Brewers eliminan a Dodgers y van por la Serie Mundial 2026
Pesado fue el show estelar en esta primera jornada del Rodeo Saltillo, en su séptima edición.

Rodeo Saltillo: Pesado y La Casetera ponen el ritmo y la música
true

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

true

Sector salud: Sabotajes contra medicamentos han detonado el desabasto

Uno de los principales usos de las “stablecoins” es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance