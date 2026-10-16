¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX

La presencia de diminutos insectos en distintas zonas de la Ciudad de México ha generado preguntas entre habitantes de la capital. En redes sociales, usuarios han compartido imágenes y experiencias de encuentros con estos animales, que aparecen principalmente en calles con árboles y áreas verdes. “¿Qué onda, toda la CDMX infestada de estos bichos minis? No puedes dar dos pasos en zonas con árboles sin estar repleto de estas cosas”, escribió un usuario en X, en una publicación que puso el tema sobre la mesa.

Los insectos, conocidos como trips, han sido reportados en colonias como Narvarte, Del Valle y Roma. Aunque su tamaño dificulta identificarlos a simple vista, pueden quedar adheridos a la ropa, los lentes e incluso entrar accidentalmente en los ojos.

¿QUÉ SON LOS TRIPS Y CÓMO IDENTIFICARLOS? Los trips o tisanópteros pertenecen al orden Thysanoptera y son insectos que habitan principalmente en plantas, flores y árboles. Su cuerpo es alargado, sus colores pueden variar entre amarillo, café y negro, y generalmente miden menos de dos milímetros. Su alimentación depende de la especie. La mayoría consume tejidos vegetales, aunque algunas variedades se alimentan de hongos o de pequeños artrópodos. Por ello, su presencia no solo llama la atención en espacios urbanos, sino que también puede tener consecuencias para la vegetación. De acuerdo con información de la Universidad de Maryland, algunas especies afectan cultivos y plantas ornamentales al provocar manchas plateadas, deformaciones en las hojas y alteraciones en su crecimiento. Además, ciertos trips transmiten virus que perjudican exclusivamente a las plantas. ¿POR QUÉ HAN AUMENTADO LOS TRIPS EN LA CDMX? La presencia de estos insectos en diferentes puntos de la capital podría estar relacionada con las condiciones meteorológicas recientes. Los cambios de temperatura, la humedad, las lluvias y los vientos pueden influir en su desarrollo y dispersión, aunque no se ha establecido una causa definitiva para los reportes en la ciudad.

Aunque los ejemplares adultos tienen alas, su capacidad de vuelo es limitada. Por eso, las corrientes de aire pueden transportarlos desde árboles, jardines y otras zonas con vegetación hasta banquetas, fachadas y espacios concurridos. Este comportamiento puede explicar por qué los insectos aparecen repentinamente en grandes cantidades y se concentran en determinados lugares. Sin embargo, los reportes en redes sociales no bastan para confirmar que exista una infestación generalizada en toda la Ciudad de México. ¿QUÉ TAN PELIGROSOS SON LOS TRIPS PARA LAS PERSONAS? A diferencia de los mosquitos, los trips no buscan alimentarse de sangre humana. No obstante, algunas especies pueden entrar en contacto con la piel y provocar pequeñas molestias, como comezón, enrojecimiento o irritación pasajera. La Universidad de Texas A&M también documenta que estos insectos pueden ocasionar pequeñas lesiones cutáneas. Si entran accidentalmente en los ojos, su presencia puede causar ardor e irritación, aunque esto no significa que transmitan enfermedades a las personas.

Hasta el momento, los trips no se consideran una amenaza importante para la salud humana. A diferencia de otros insectos que actúan como vectores, no se les reconoce como transmisores habituales de enfermedades humanas. Su impacto más relevante está relacionado con los daños que algunas especies ocasionan en plantas y cultivos. Los reportes de habitantes de la CDMX reflejan una presencia perceptible de estos insectos en distintas colonias, pero no constituyen por sí mismos evidencia de una emergencia sanitaria. Aunque pueden resultar molestos por su tamaño y cantidad, los efectos conocidos en las personas suelen ser superficiales y temporales.

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