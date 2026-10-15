Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez

La llegada del Rodeo Saltillo 2026 habría llevado a hoteles de la capital coahuilense al 100 por ciento, de acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la derrama económica que genera el festival y relató que un empresario del sector le comentó que llevaba cinco años sin alcanzar una ocupación total. Durante una transmisión del programa Me lo dijo Adela, realizada este jueves desde Expo Coahuila, el mandatario señaló que el evento representa una oportunidad para atraer visitantes y activar distintos sectores económicos relacionados con el turismo.

“Hay hoteles al 100 por ciento y en lo global del 90”, comentó Jiménez Salinas al compartir la experiencia que, según dijo, le relató un hotelero. El gobernador subrayó que la llegada de asistentes a los conciertos, las competencias y las exhibiciones se traduce en movimiento para los servicios de hospedaje y otros negocios. “Hay una derrama económica muy importante”, agregó durante la conversación con la periodista Adela Micha. Al hablar sobre la importancia cultural del Rodeo Saltillo, Jiménez Salinas sostuvo que las raíces de esta tradición se encuentran en México y que las prácticas de los primeros vaqueros se extendieron posteriormente hacia Estados Unidos.

El gobernador explicó que, con la conformación de ese país, los vaqueros mexicanos emigraron al territorio estadounidense, donde las actividades ganaderas evolucionaron hasta convertirse en espectáculos y competencias deportivas. Bajo esa perspectiva, señaló que Coahuila es uno de los estados con mayor tradición vaquera en el país, además de contar con una arraigada cultura ganadera y de charrería. El mandatario planteó que el festival permite dar espacio y reconocimiento a esas expresiones, al tiempo que ofrece a las familias un lugar para disfrutar de actividades relacionadas con las tradiciones del campo.

“A nuestra gente le estamos dando un espacio digno”, señaló al referirse a las instalaciones y a la organización del encuentro. “Además es parte de la calidad de vida que le quieremos dar a nuestra gente”. Jiménez Salinas vinculó esta apuesta con su compromiso de llevar a Coahuila al “siguiente nivel”, mediante proyectos que fortalezcan la proyección del estado y amplíen sus oportunidades de desarrollo turístico y económico. Adela Micha queda sorprendida con Expo Coahuila La visita de la periodista a Saltillo comenzó la noche de ayer miércoles, durante la inauguración del recinto y del festival, cuando recorrió las instalaciones y expresó su sorpresa por la ambientación inspirada en el Viejo Oeste. “Me quedo muy sorprendida. Parece un set de una película. Sí, del oeste, la verdad increíble”, comentó al describir el escenario preparado para recibir a los visitantes. Micha también reconoció la organización del encuentro y consideró que el público podrá disfrutar de las actividades. “Va a tener muchísimo éxito, pero que además se lo van a pasar muy bien”, expresó.

El Rodeo Saltillo celebra su séptima edición del 15 al 18 de octubre, ahora en Expo Coahuila, con una agenda que incluye espectáculos musicales, competencias de monta, exhibiciones ganaderas, gastronomía y actividades familiares.