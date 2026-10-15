Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila. TOMADA DEL VIDEO

El Gobernador de Coahuila destacó la ocupación hotelera total y la derrama económica del Rodeo Saltillo, durante una entrevista con Adela Micha desde la Expo Coahuila

La llegada del Rodeo Saltillo 2026 habría llevado a hoteles de la capital coahuilense al 100 por ciento, de acuerdo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la derrama económica que genera el festival y relató que un empresario del sector le comentó que llevaba cinco años sin alcanzar una ocupación total.

Durante una transmisión del programa Me lo dijo Adela, realizada este jueves desde Expo Coahuila, el mandatario señaló que el evento representa una oportunidad para atraer visitantes y activar distintos sectores económicos relacionados con el turismo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/actividades-del-dia-en-rodeo-saltillo-la-casetera-pesado-smoke-grill-expogan-y-mas-AC24157456

“Hay hoteles al 100 por ciento y en lo global del 90”, comentó Jiménez Salinas al compartir la experiencia que, según dijo, le relató un hotelero. El gobernador subrayó que la llegada de asistentes a los conciertos, las competencias y las exhibiciones se traduce en movimiento para los servicios de hospedaje y otros negocios.

“Hay una derrama económica muy importante”, agregó durante la conversación con la periodista Adela Micha.

Al hablar sobre la importancia cultural del Rodeo Saltillo, Jiménez Salinas sostuvo que las raíces de esta tradición se encuentran en México y que las prácticas de los primeros vaqueros se extendieron posteriormente hacia Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inaugura-manolo-jimenez-expo-coahuila-y-rodeo-saltillo-2026-ND24146478

El gobernador explicó que, con la conformación de ese país, los vaqueros mexicanos emigraron al territorio estadounidense, donde las actividades ganaderas evolucionaron hasta convertirse en espectáculos y competencias deportivas.

Bajo esa perspectiva, señaló que Coahuila es uno de los estados con mayor tradición vaquera en el país, además de contar con una arraigada cultura ganadera y de charrería.

El mandatario planteó que el festival permite dar espacio y reconocimiento a esas expresiones, al tiempo que ofrece a las familias un lugar para disfrutar de actividades relacionadas con las tradiciones del campo.

$!“A nuestra gente le estamos dando un espacio digno”, afirmó Manolo Jiménez al destacar las instalaciones de Expo Coahuila y la importancia del Rodeo Saltillo.
“A nuestra gente le estamos dando un espacio digno”, afirmó Manolo Jiménez al destacar las instalaciones de Expo Coahuila y la importancia del Rodeo Saltillo. OMAR SAUCEDO

“A nuestra gente le estamos dando un espacio digno”, señaló al referirse a las instalaciones y a la organización del encuentro. “Además es parte de la calidad de vida que le quieremos dar a nuestra gente”.

Jiménez Salinas vinculó esta apuesta con su compromiso de llevar a Coahuila al “siguiente nivel”, mediante proyectos que fortalezcan la proyección del estado y amplíen sus oportunidades de desarrollo turístico y económico.

Adela Micha queda sorprendida con Expo Coahuila

La visita de la periodista a Saltillo comenzó la noche de ayer miércoles, durante la inauguración del recinto y del festival, cuando recorrió las instalaciones y expresó su sorpresa por la ambientación inspirada en el Viejo Oeste.

“Me quedo muy sorprendida. Parece un set de una película. Sí, del oeste, la verdad increíble”, comentó al describir el escenario preparado para recibir a los visitantes.

Micha también reconoció la organización del encuentro y consideró que el público podrá disfrutar de las actividades. “Va a tener muchísimo éxito, pero que además se lo van a pasar muy bien”, expresó.

$!El festival busca fortalecer el turismo y preservar las tradiciones vaqueras de Coahuila, con actividades que combinan la cultura ganadera y el entretenimiento.
El festival busca fortalecer el turismo y preservar las tradiciones vaqueras de Coahuila, con actividades que combinan la cultura ganadera y el entretenimiento. OMAR SAUCEDO

El Rodeo Saltillo celebra su séptima edición del 15 al 18 de octubre, ahora en Expo Coahuila, con una agenda que incluye espectáculos musicales, competencias de monta, exhibiciones ganaderas, gastronomía y actividades familiares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Rodeo
Rodeo Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Adela Micha
Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Interés de a-cero por AHMSA

Interés de a-cero por AHMSA
La segunda vida de Ronald McDonald: historias de terror y leyendas de Saltillo

La segunda vida de Ronald McDonald: historias de terror y leyendas de Saltillo
Julión Álvarez y Costumbre se presentarán este viernes 16 de octubre; los últimos boletos para esa jornada se venderán únicamente por internet.

Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!
true

Alcalde Jacobo Rodríguez y un regidor de Piedras Negras se acusan de violador y afeminado

Queman un tejabán en Arteaga

Queman un tejabán en Arteaga
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
EU está enviando a cientos de soldados a América Latina

EU está enviando a cientos de soldados a América Latina
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump insiste en anexar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos