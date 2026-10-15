Más de mil 500 ganaderos celebran en Coahuila 90 años de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

Con un homenaje a quienes han marcado la historia de la ganadería mexicana y un llamado a fortalecer la unidad del sector ante los desafíos comerciales y sanitarios, este jueves fue inaugurada la Convención Nacional Ganadera, en el marco del 90 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). El encuentro, celebrado en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Campus Arteaga, reunió a más de mil 500 ganaderas y ganaderos de diferentes entidades del país, según informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó la inauguración y destacó que la convención regresó a Coahuila después de 30 años.

Durante la ceremonia, la Confederación recordó nueve décadas de representación del sector pecuario, una organización que actualmente agrupa a alrededor de 700 mil productores y que ha participado en el fortalecimiento de la sanidad animal, el mejoramiento genético, la comercialización y la defensa de los intereses ganaderos. RECONOCEN A FIGURAS HISTÓRICAS Uno de los momentos centrales fue la entrega de reconocimientos a expresidentes de la Confederación, entre ellos el coahuilense Alfredo Jiménez Villarreal, quien encabezó la organización a partir de 1986 y cuya gestión estuvo vinculada con acuerdos para el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre.

También fueron homenajeados Salvador Mayorga Cameros, Arturo de la Garza González, Arcadio León Estrada, Sergio Torres Serrano, César González y Gustavo Torres Flores por sus aportaciones en financiamiento, sanidad, legislación y apertura comercial. Entre los reconocimientos figuró Humberto Cházaro Montalvo, quien presidió la Confederación de 2004 a 2022, período en el que se ampliaron los servicios para los productores y se atendieron controversias comerciales internacionales. Asimismo, se distinguió a Guillermo Gual Sosa, ganadero de Chihuahua, por su participación en el fortalecimiento de la sanidad animal y los programas contra la tuberculosis bovina.

En el apartado de exfuncionarios federales fueron reconocidos Francisco Mayorga Castañeda, Enrique Martínez y Martínez, Baltazar Hinojosa Ochoa y Víctor Villalobos Arámbula, quienes ocuparon la Secretaría de Agricultura en diferentes administraciones. La Confederación también distinguió al médico veterinario Nazario Pineda Vargas por su trayectoria en campañas sanitarias, así como al académico Eduardo González Padilla, quien ofreció una conferencia sobre la importancia histórica de la ganadería organizada en México. COAHUILENSES RECIBEN HOMENAJE ESPECIAL La ceremonia reservó un espacio para reconocer a figuras de la ganadería de Coahuila, entre ellas el exgobernador Enrique Martínez y Martínez, por su labor al frente de la Secretaría de Agricultura federal. También fue distinguido Francisco García Castells, expresidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila y exdiputado federal, por su trayectoria en la representación del sector.

De manera póstuma se rindió homenaje a Enrique Salinas Aguilera, cuya trayectoria estuvo relacionada con el fortalecimiento de la sanidad animal, y a Abel Alejandro Flores, expresidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila. Jiménez Salinas dedicó parte de su intervención a recordar la trayectoria de los galardonados coahuilenses y expresó su reconocimiento a las familias de quienes recibieron homenajes póstumos. PIDEN REABRIR LA FRONTERA GANADERA Más allá de la celebración, el gobernador Manolo Jiménez aprovechó el encuentro para insistir en la necesidad de recuperar la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, afectada por las restricciones sanitarias. Señaló que la reapertura de la frontera representa una oportunidad para mejorar los ingresos de los productores de Coahuila y otras entidades exportadoras, por lo que pidió mantener la coordinación entre gobiernos y organizaciones ganaderas. El mandatario aseguró que los productores coahuilenses cuentan con el respaldo de su administración y sostuvo que el trabajo conjunto ha permitido enfrentar las dificultades derivadas de las restricciones comerciales.

Además, Eduardo González Padilla, catedrático emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó una exposición sobre la evolución de la ganadería organizada, en la que destacó su participación histórica en campañas de sanidad animal, infraestructura productiva, mejoramiento genético y políticas públicas. El especialista subrayó que, a lo largo de nueve décadas, la organización ha contribuido a enfrentar enfermedades del ganado, crisis económicas y transformaciones del comercio internacional, aunque advirtió que persisten desafíos por el cambio climático y la modernización productiva. La convención se desarrolla en el marco del Rodeo Saltillo 2026, que también contempla exposiciones de ganado de distintas razas, actividades de mejoramiento genético y subastas de ejemplares.

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