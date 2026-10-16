Rodeo Saltillo: Pesado y La Casetera ponen el ritmo y la música

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    Rodeo Saltillo: Pesado y La Casetera ponen el ritmo y la música
    Pesado fue el show estelar en esta primera jornada del Rodeo Saltillo, en su séptima edición. Homero Sánchez

En la primera jornada de actividades, los dos grupos conquistaron al público local

Con música, baile y un ambiente inspirado en el viejo oeste, el Rodeo Saltillo vivió su primera jornada con las presentaciones de La Casetera y Pesado, agrupaciones que hicieron cantar y bailar a los asistentes.

Desde su llegada, el público encontró una ciudad ambientada al estilo western, con grandes espectaculares, colores y referencias a negocios locales que contribuyeron a crear la atmósfera del festival.

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$!La Casetera calentó el ambiente con variados covers que pusieron a cantar a los saltillenses.
La Casetera calentó el ambiente con variados covers que pusieron a cantar a los saltillenses. Homero Sánchez

El grupo La Casetera fue el encargado de encender el ánimo de los presentes con un repertorio de covers que puso a bailar a los asistentes. Entre las interpretaciones destacaron canciones de Karol G, La Factoría y Jonaz, con el tema “Noreste caliente”.

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Posteriormente, la música country tomó el escenario con canciones de Alan Jackson y el tema “Payaso de rodeo”, que motivó a los asistentes a seguir la coreografía y sumarse al ambiente festivo.

$!El grupo encabezado por Beto Zapata aprovechó para celebrar 33 años de trayectoria.
El grupo encabezado por Beto Zapata aprovechó para celebrar 33 años de trayectoria. Homero Sánchez

Entrada la noche, llegó el turno de Pesado, que fue recibido por el público con entusiasmo. La agrupación regiomontana saludó a los asistentes con un “Buenas noches, bienvenidos, Saltillo” y abrió su presentación con “Te voy a amar”.

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El grupo pidió a los presentes un grito de ánimo antes de continuar con uno de sus temas más reconocidos, “Mitad y mitad”, que desató el canto colectivo entre los seguidores.

$!Yuli Flores y el resto de integrantes de La Casetera abrieron las actividades musicales de este evento.
Yuli Flores y el resto de integrantes de La Casetera abrieron las actividades musicales de este evento. Homero Sánchez

La presentación también sirvió para celebrar los 33 años de trayectoria de Pesado, que llevó parte de su repertorio más popular al escenario durante el primer día del Rodeo Saltillo.

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Con ambas actuaciones, el festival combinó música regional mexicana, pop y country en una jornada que reunió a los asistentes en torno a uno de los eventos musicales y de entretenimiento de la capital coahuilense.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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