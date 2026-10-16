Rodeo Saltillo: Pesado y La Casetera ponen el ritmo y la música

Con música, baile y un ambiente inspirado en el viejo oeste, el Rodeo Saltillo vivió su primera jornada con las presentaciones de La Casetera y Pesado, agrupaciones que hicieron cantar y bailar a los asistentes. Desde su llegada, el público encontró una ciudad ambientada al estilo western, con grandes espectaculares, colores y referencias a negocios locales que contribuyeron a crear la atmósfera del festival.

El grupo La Casetera fue el encargado de encender el ánimo de los presentes con un repertorio de covers que puso a bailar a los asistentes. Entre las interpretaciones destacaron canciones de Karol G, La Factoría y Jonaz, con el tema “Noreste caliente”.

Posteriormente, la música country tomó el escenario con canciones de Alan Jackson y el tema “Payaso de rodeo”, que motivó a los asistentes a seguir la coreografía y sumarse al ambiente festivo.

Entrada la noche, llegó el turno de Pesado, que fue recibido por el público con entusiasmo. La agrupación regiomontana saludó a los asistentes con un “Buenas noches, bienvenidos, Saltillo” y abrió su presentación con “Te voy a amar”.

El grupo pidió a los presentes un grito de ánimo antes de continuar con uno de sus temas más reconocidos, “Mitad y mitad”, que desató el canto colectivo entre los seguidores.

La presentación también sirvió para celebrar los 33 años de trayectoria de Pesado, que llevó parte de su repertorio más popular al escenario durante el primer día del Rodeo Saltillo.

Con ambas actuaciones, el festival combinó música regional mexicana, pop y country en una jornada que reunió a los asistentes en torno a uno de los eventos musicales y de entretenimiento de la capital coahuilense.