¡Barrida y revancha! Brewers eliminan a Dodgers y van por la Serie Mundial 2026

Los Brewers de Milwaukee acabaron con el reinado de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Con una victoria de 6-4 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Cerveceros completaron la barrida y conquistaron el título del circuito, mientras los bicampeones quedaron fuera de la contienda por el campeonato de 2026. Milwaukee resolvió el encuentro en el Dodger Stadium con una ofensiva que supo recuperarse de una desventaja de cuatro carreras y terminó por sentenciar a los angelinos en las entradas finales. El cuadrangular de David Hamilton en la apertura del noveno episodio aseguró el triunfo y desató la celebración de una franquicia que ahora buscará su primer título de Serie Mundial.

La victoria también tuvo un componente de revancha para los Brewers, que en 2025 fueron eliminados por los Dodgers en la misma instancia y por barrida. Un año después, Milwaukee cambió el desenlace y dejó fuera al equipo que había conquistado los dos campeonatos anteriores de las Grandes Ligas. Los Ángeles parecía encaminado a conseguir su primera victoria de la serie cuando tomó una ventaja de 4-0 en la segunda entrada. Andy Pages produjo la primera carrera del encuentro y Shohei Ohtani rompió su sequía de cuadrangulares con un batazo de tres carreras que llevó al plato a Kyle Tucker y Teoscar Hernández.

Sin embargo, Milwaukee comenzó a recortar distancias en el cuarto episodio. Jake Bauers conectó un doble que permitió las anotaciones de Brice Turang y William Contreras, con lo que los visitantes se acercaron 4-2. La reacción continuó en la quinta entrada, cuando David Hamilton conectó un sencillo productor para colocar la pizarra 4-3. La presión sobre el relevo de Los Ángeles aumentó hasta que Evan Phillips y Alex Vesia concedieron bases por bolas consecutivas con las bases llenas, situación que permitió a los Brewers igualar el marcador 4-4 sin necesidad de conectar otro imparable productor. Milwaukee completó la remontada en el sexto inning. Garrett Mitchell disparó un cuadrangular solitario por el jardín central para colocar el 5-4, una ventaja que los Cerveceros defendieron hasta el último episodio. Hamilton volvió a aparecer en la novena entrada con un jonrón solitario que estableció el 6-4 definitivo y confirmó la eliminación de los Dodgers.

Con la barrida, los Brewers consiguieron el campeonato de la Liga Nacional y regresaron a la antesala del Clásico de Otoño, una instancia que no disputaban desde 1982. Aquella temporada, cuando todavía pertenecían a la Liga Americana, perdieron la Serie Mundial frente a los Cardinals de San Luis por 4-3. Desde entonces, Milwaukee no ha vuelto a jugar una final de Grandes Ligas y tampoco ha conquistado un campeonato de Serie Mundial. Ahora tendrá la oportunidad de romper esa sequía de 44 años, a la espera de conocer a su rival, que saldrá de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Guardians de Cleveland y los Rays de Tampa Bay. Para los Dodgers, la eliminación representa un golpe a sus aspiraciones de conseguir el tricampeonato. Además, se convierten en el séptimo equipo en la historia de las Grandes Ligas que pierde su condición de campeón vigente tras ser eliminado mediante una barrida en la postemporada. Mientras Los Ángeles tendrá que esperar otra temporada para buscar un nuevo título, Milwaukee celebrará el campeonato de la Nacional con la mira puesta en el objetivo que todavía le falta: levantar por primera vez el trofeo de la Serie Mundial.