‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta

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    ‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta
    Pide Manolo Jiménez evitar falsas expectativas en futuro de Altos Hornos. ARCHIVO | SERGIO SOTO

El gobernador de Coahuila criticó que se permitiera avanzar una propuesta sin suficiente respaldo financiero para adquirir la acerera; además, destacó las expectativas económicas de Expo Coahuila y la llegada de más de mil 500 ganaderos al estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas cuestionó las condiciones bajo las cuales avanzó el fallido intento de compra de Altos Hornos de México (AHMSA), al considerar que la propuesta carecía de respaldo financiero suficiente. Mientras que, en materia económica, destacó las expectativas de derrama y ocupación hotelera generadas por la inauguración de Expo Coahuila y la celebración del Rodeo Saltillo 2026.

Entrevistado este jueves al término de la inauguración de la Convención Nacional Ganadera, en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el mandatario calificó lo ocurrido con la acerera como uno de los episodios más desafortunados de su proceso de reactivación, debido a las expectativas generadas entre los trabajadores.

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“Una empresa que tenía un capital contable de, creo que, cinco millones de pesos, ¿cómo va a poder comprar una empresa en mil 400 millones de dólares?”, cuestionó Jiménez Salinas, al señalar que las instituciones involucradas debieron revisar desde el principio la viabilidad financiera de la operación.

El gobernador consideró que permitir el avance de una propuesta de esas características generó falsas expectativas entre quienes esperan la recuperación de AHMSA. “No se vale que se haya jugado con la gente y con las y los trabajadores”, expresó.

Incluso, señaló que había observado indicadores que le generaban dudas sobre la capacidad económica de la empresa interesada, aunque evitó pronunciarse anteriormente para mantener la esperanza de una posible solución. “Esto lo debieron haber matado desde el primer día”, sostuvo.

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Sobre las nuevas posibilidades de adquisición, Jiménez Salinas consideró que existen interesados con mejores condiciones financieras, al referirse a dos empresas que describió como sólidas, con liquidez y modelos de negocio exitosos. Sin embargo, reconoció que desconoce las modalidades bajo las cuales podría continuar el proceso de venta y si se mantendrá la posibilidad de comercializar AHMSA como una sola unidad.

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Ante este panorama, pidió al Gobierno Federal prestar especial atención al procedimiento y garantizar que cualquier operación respete los derechos laborales de los trabajadores, además de contribuir a la reactivación económica de la Región Centro.

El mandatario reiteró que su administración mantiene disposición para acompañar a los trabajadores en las gestiones ante el Gobierno Federal y el Poder Judicial de la Federación, instancias donde, señaló, se encuentran las principales decisiones sobre el futuro de la empresa.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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