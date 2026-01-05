¿Quién es Artabán?... el cuarto rey mago, y cuáles son los misteriosos regalos que llevaba al Niño Dios
Descubre quién fue Artabán, el cuarto Rey Mago, la historia detrás de sus regalos y por qué su leyenda sigue conmoviendo a creyentes y estudiosos siglos después
Cada 6 de enero, millones de familias celebran la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos que, según la tradición cristiana, adoraron al Niño Dios. Sin embargo, existe una antigua leyenda que habla de un cuarto viajero: Artabán, cuya historia ha permanecido en la sombra durante siglos.
La narración proviene de un texto de finales del siglo XIX, traducido a 13 idiomas, que busca rescatar la figura de este personaje olvidado. En él se relata que Artabán también emprendió el viaje para conocer al Mesías, convencido de que su nacimiento cambiaría el destino de la humanidad.
A diferencia de los otros magos, su camino estuvo marcado por retrasos, decisiones difíciles y actos de misericordia que, sin saberlo, lo alejaron del pesebre, pero lo acercaron al verdadero sentido del mensaje cristiano.
LOS REGALOS MISTERIOSOS QUE NUNCA LLEGARON A BELÉN
Artabán llevaba consigo un valioso cargamento de piedras preciosas destinado al Niño Jesús. Entre los tesoros se encontraban:· Rubí· Jade· Diamante
Antes de llegar al punto de reunión con los otros Reyes Magos, se encontró con un anciano enfermo, pobre y abandonado. Sin dudarlo, Artabán utilizó parte de sus riquezas para salvarle la vida, retrasando así su viaje.
Cuando finalmente llegó a Belén, descubrió que José y María habían huido a Egipto tras la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Lejos de rendirse, continuó su camino, ayudando a necesitados, pagando rescates y ofreciendo consuelo, mientras sus regalos se reducían poco a poco.
EL ENCUENTRO FINAL CON EL MESÍAS
Tras ser encarcelado por intentar detener abusos del ejército romano, Artabán pasó 30 años en prisión. Al recuperar su libertad, siguió auxiliando a otros hasta que, 33 años después del nacimiento de Jesús, llegó al monte Gólgota.
Allí presenció la crucifixión de un hombre señalado como el Mesías. En medio del caos, vio a una mujer que sería vendida como esclava y entregó su último rubí para salvarla. Sin nada más que ofrecer, fue herido mortalmente por un terremoto.
Antes de morir, lamentó no haber cumplido su misión, pero una voz le respondió: “Todo lo que hiciste por los demás, lo hiciste por mí”. Así, la leyenda presenta a Artabán como el Rey Mago que nunca llegó al pesebre, pero sí al corazón del mensaje cristiano.
DATOS CURIOSOS SOBRE LOS REYES MAGOS
· Durante siglos no se especificó cuántos Reyes Magos eran
· Fue hasta el siglo IV que se estableció el número de tres
· Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar se popularizaron hasta el siglo X
· Artabán no forma parte del canon bíblico, pero su historia es ampliamente difundida