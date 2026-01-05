¿Quién es Artabán?... el cuarto rey mago, y cuáles son los misteriosos regalos que llevaba al Niño Dios

/ 5 enero 2026
    ¿Quién es Artabán?... el cuarto rey mago, y cuáles son los misteriosos regalos que llevaba al Niño Dios
    La leyenda de Artabán, conocido como el cuarto Rey Mago, revela una historia poco difundida sobre sacrificio, fe y compasión. VANGUARDIA/Gemini/IA

Descubre quién fue Artabán, el cuarto Rey Mago, la historia detrás de sus regalos y por qué su leyenda sigue conmoviendo a creyentes y estudiosos siglos después

Cada 6 de enero, millones de familias celebran la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos que, según la tradición cristiana, adoraron al Niño Dios. Sin embargo, existe una antigua leyenda que habla de un cuarto viajero: Artabán, cuya historia ha permanecido en la sombra durante siglos.

La narración proviene de un texto de finales del siglo XIX, traducido a 13 idiomas, que busca rescatar la figura de este personaje olvidado. En él se relata que Artabán también emprendió el viaje para conocer al Mesías, convencido de que su nacimiento cambiaría el destino de la humanidad.

A diferencia de los otros magos, su camino estuvo marcado por retrasos, decisiones difíciles y actos de misericordia que, sin saberlo, lo alejaron del pesebre, pero lo acercaron al verdadero sentido del mensaje cristiano.

TE PUEDE INTERESAR: El misterio de los Tres Reyes Magos: ni eran reyes, ni magos... ¡y tampoco eran tres!

LOS REGALOS MISTERIOSOS QUE NUNCA LLEGARON A BELÉN

Artabán llevaba consigo un valioso cargamento de piedras preciosas destinado al Niño Jesús. Entre los tesoros se encontraban:· Rubí· Jade· Diamante

Antes de llegar al punto de reunión con los otros Reyes Magos, se encontró con un anciano enfermo, pobre y abandonado. Sin dudarlo, Artabán utilizó parte de sus riquezas para salvarle la vida, retrasando así su viaje.

Cuando finalmente llegó a Belén, descubrió que José y María habían huido a Egipto tras la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Lejos de rendirse, continuó su camino, ayudando a necesitados, pagando rescates y ofreciendo consuelo, mientras sus regalos se reducían poco a poco.

EL ENCUENTRO FINAL CON EL MESÍAS

Tras ser encarcelado por intentar detener abusos del ejército romano, Artabán pasó 30 años en prisión. Al recuperar su libertad, siguió auxiliando a otros hasta que, 33 años después del nacimiento de Jesús, llegó al monte Gólgota.

Allí presenció la crucifixión de un hombre señalado como el Mesías. En medio del caos, vio a una mujer que sería vendida como esclava y entregó su último rubí para salvarla. Sin nada más que ofrecer, fue herido mortalmente por un terremoto.

Antes de morir, lamentó no haber cumplido su misión, pero una voz le respondió: “Todo lo que hiciste por los demás, lo hiciste por mí”. Así, la leyenda presenta a Artabán como el Rey Mago que nunca llegó al pesebre, pero sí al corazón del mensaje cristiano.

TE PUEDE INTERESAR: Misterios de los Reyes Magos... ¿Qué es la mirra y por qué se la regalaron a Jesús?

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS REYES MAGOS

· Durante siglos no se especificó cuántos Reyes Magos eran

· Fue hasta el siglo IV que se estableció el número de tres

· Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar se popularizaron hasta el siglo X

· Artabán no forma parte del canon bíblico, pero su historia es ampliamente difundida

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

