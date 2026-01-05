¿Quién es Artabán?... el cuarto rey mago, y cuáles son los misteriosos regalos que llevaba al Niño Dios

Cada 6 de enero, millones de familias celebran la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos que, según la tradición cristiana, adoraron al Niño Dios. Sin embargo, existe una antigua leyenda que habla de un cuarto viajero: Artabán, cuya historia ha permanecido en la sombra durante siglos. La narración proviene de un texto de finales del siglo XIX, traducido a 13 idiomas, que busca rescatar la figura de este personaje olvidado. En él se relata que Artabán también emprendió el viaje para conocer al Mesías, convencido de que su nacimiento cambiaría el destino de la humanidad.

A diferencia de los otros magos, su camino estuvo marcado por retrasos, decisiones difíciles y actos de misericordia que, sin saberlo, lo alejaron del pesebre, pero lo acercaron al verdadero sentido del mensaje cristiano. LOS REGALOS MISTERIOSOS QUE NUNCA LLEGARON A BELÉN Artabán llevaba consigo un valioso cargamento de piedras preciosas destinado al Niño Jesús. Entre los tesoros se encontraban:· Rubí· Jade· Diamante Antes de llegar al punto de reunión con los otros Reyes Magos, se encontró con un anciano enfermo, pobre y abandonado. Sin dudarlo, Artabán utilizó parte de sus riquezas para salvarle la vida, retrasando así su viaje.