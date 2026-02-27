Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final

Deportes
/ 27 febrero 2026
    Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final
    Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Champions League 2026 entra en su fase decisiva con cruces de alto voltaje, históricos frente a frente y una sorpresa nórdica que desafía a la élite

La UEFA Champions League 2025-26 cruza la línea que divide la expectativa del drama real. Tras una exigente fase de liga y unos playoffs que ajustaron cuentas pendientes, solo 16 equipos mantienen intacto el sueño europeo. Aquí la matemática es simple: 180 minutos, margen mínimo de error y, si el guion lo exige, tiempo extra y penales.

El favorito estadístico es el Arsenal, líder invicto en la primera ronda y con la ventaja de cerrar en casa. Muy cerca aparecen el Bayern Múnich y el Liverpool, clubes que no necesitan presentación cuando suena el himno europeo.

Entre los gigantes que avanzaron también destacan el Real Madrid, el Manchester City, el Barcelona y el Chelsea. Nombres con peso histórico que convierten cualquier llave en una final anticipada.

LA SORPRESA NÓRDICA Y LOS CRUCES DE ALTO VOLTAJE

Cada edición tiene su historia inesperada y esta vez el foco apunta al Bodø/Glimt. El club noruego dejó fuera al Inter de Milán, subcampeón vigente, en una eliminatoria que ya es anécdota obligada. Dato curioso: es la primera vez que el equipo alcanza esta instancia en el nuevo formato ampliado.

El sorteo en Suiza configuró duelos que parecen diseñados para el prime time europeo. Destaca el choque entre Paris Saint-Germain y Chelsea, una serie que revive tensiones recientes. “Sabemos lo que representa esta camiseta en Europa”, deslizó un directivo parisino tras el sorteo.

Pero si hay una rivalidad que ya huele a clásico moderno es la de Real Madrid frente al Manchester City. En los últimos años han protagonizado eliminatorias definidas por detalles mínimos. La estadística reciente favorece la paridad: goles en ambos arcos y desenlaces en los últimos minutos.

CALENDARIO, HORARIOS Y RUMBO A BUDAPEST

Los Octavos se disputarán a ida y vuelta entre el 10 y el 18 de marzo:

Octavos de Final – Partidos confirmados

PSG vs Chelsea

Partido de Ida: Miércoles 11 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Martes 17 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Bodø/Glimt vs Sporting de Lisboa

Partido de Ida: Miércoles 11 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Martes 17 de marzo de 2026, a las 11:45 horas, tiempo de México

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Partido de Ida: Miércoles 11 de marzo de 2026, a las 11:45 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Martes 17 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Galatasaray vs Liverpool

Partido de Ida: Martes 10 de marzo de 2026, a las 11:45 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Miércoles 18 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Newcastle United vs Barcelona

Partido de Ida: Martes 10 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Miércoles 18 de marzo de 2026, a las 11:45 horas, tiempo de México

Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur

Partido de Ida: Martes 10 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Miércoles 18 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Atalanta vs Bayern Múnich

Partido de Ida: Martes 10 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Miércoles 18 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Real Madrid vs Manchester City

Partido de Ida: Miércoles 11 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Partido de Vuelta: Martes 17 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, tiempo de México

Cada serie tendrá horarios diferenciados para el público latinoamericano, con partidos programados a las 11:45 y 14:00 horas, tiempo de México. La logística es precisa, pero la incertidumbre deportiva permanece intacta.

El destino final está marcado: el Puskás Aréna recibirá la final el 30 de mayo de 2026. Partido único, tensión absoluta y la posibilidad de inscribir un nuevo nombre —o reafirmar uno histórico— en la lista de campeones. Budapest ya aguarda, mientras Europa contiene la respiración.

