Cancelan 14% suscripciones de streaming en México

México
27 febrero 2026
    Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
    Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor. IA
Reforma
por Reforma

Un porcentaje de mexicanos canceló al menos una plataforma en 2025. El alza de precios y el fin de las cuentas compartidas dispararían las bajas

Durante el segundo semestre de 2025, un 14 por ciento de los usuarios de streaming de video bajo demanda en México canceló al menos una suscripción de este servicio, informó en un análisis The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Las cancelaciones, explicó en el documento elaborado por Ernesto Piedras, ocurren en un contexto de mayores precios y restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming compite con otros gastos del hogar cuando se considera que la tarifa rebasa el valor percibido del servicio. Otra razón clave es la decisión de las empresas de poner candados para compartir cuentas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo de Coahuila! Alistan estreno en cines de ‘El Desaire’

“En un contexto de restricciones al ingreso disponible, el streaming compite con otros rubros del gasto del hogar. Cuando la tarifa rebasa el umbral de valor percibido, la cancelación se convierte en un mecanismo inmediato de ajuste. A ello se suman los candados al compartir cuentas. Si bien estas estrategias buscan incrementar el ingreso por usuario, también elevan el costo efectivo por hogar y, con ello, el riesgo de cancelación en segmentos sensibles al precio”, reveló.

Plataformas con mayores pérdidas de suscriptores:

-ViX Premium: 28.6%

-Disney+: 21.4%

-Amazon Prime Video: 17.9%

-Apple TV: 14.3%

-Netflix: 10.7%

-Paramount+: 3.6%

-HBO Max: 3.6%

La cancelación, explicó, no equivale necesariamente a insatisfacción; cada vez más es una decisión deliberada de racionalización intertemporal del gasto. El mercado mexicano de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD) ha entrado en una fase de madurez y consolidación.

