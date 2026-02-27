México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras

Por otra parte, canales de baja presión en el interior de México, propiciarán lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Para este viernes, una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), además de Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una alerta por una ola de calor que impactará a 25 estados de México , con temperaturas que podrían superar los 45°C en algunas regiones.

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, mantendrá el ambiente muy caluroso en dichas regiones; además de ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el resto del país.

Durante el domingo y lunes, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional y una circulación anticiclónica en el golfo de México, ocasionarán vientos de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en combinación con divergencia , generará lluvias y chubascos en zonas del norte, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, además del Estado de México y la península de Yucatán.

Se mantendrá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y sureste), Guerrero (centro), Morelos, Puebla (suroeste) y Oaxaca (oriente y sur), finalizando el día sábado en Baja California Sur.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 12 y máxima de 26 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 27 y una mínima de 12 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 25 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas montañosas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRECAUCIONES ANTE EL CALOR EXTREMO

Las altas temperaturas pueden causar problemas de salud como deshidratación, insolación y golpes de calor. Para minimizar riesgos, sigue estas recomendaciones:

Hidrátate constantemente con agua pura, evitando bebidas alcohólicas o azucaradas.

• Usa ropa ligera y de colores claros para reflejar mejor el calor.

• Evita exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

• Utiliza protector solar para prevenir quemaduras en la piel.

• Mantén ventilados los espacios cerrados y evita realizar actividades físicas al aire libre en las horas más calurosas.

• Alimenta bien tu cuerpo, incluyendo frutas y verduras frescas en tu dieta.

• Evita dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interna puede aumentar rápidamente y ser letal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN MÉXICO

• El récord histórico de temperatura en México se registró en 1995 en Mexicali, Baja California, con 52°C.

• Durante una ola de calor, la temperatura del asfalto puede superar los 60°C, lo que puede causar quemaduras graves en personas y animales.

¿CÓMO IMPACTA EL CALOR EXTREMO EN EL MEDIO AMBIENTE?

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas, sino también al medio ambiente. Entre las principales consecuencias están:

• Aumento de incendios forestales: Las temperaturas elevadas y la sequedad del ambiente favorecen la propagación del fuego en bosques y pastizales.

• Pérdida de cultivos y escasez de agua: La evaporación acelerada reduce los niveles de ríos y presas, afectando la agricultura y el suministro de agua potable.

• Afectaciones a la fauna: Muchas especies de animales sufren estrés térmico y deshidratación, lo que puede poner en peligro su supervivencia.

¿CUÁNDO TERMINARÁ ESTA OLA DE CALOR?

De acuerdo con el SMN, este evento extremo podría prolongarse hasta inicios de abril, aunque es probable que las temperaturas sigan siendo altas en gran parte del país durante el resto del mes. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones para evitar afectaciones por el calor extremo.

Esta ola de calor representa un reto para la población y el medio ambiente en México. La prevención y el seguimiento de las recomendaciones oficiales pueden ayudar a minimizar sus efectos. Mantente informado y protege tu salud y la de tu familia.