Originalmente, el Himno Mexicano se compone de cuatro estrofas, entre las que se canta intercalado el coro , sin embargo esto no fue siempre así.

En tu tiempo de estudiante recordarás cuando coreabas el Himno Nacional cada Lunes Cívico en tu institución, actividad que en la actualidad se sigue realizando, sin embargo tenga cuidado al entonarla ya que existen estrofas prohibidas del Himno , las cuales si las cantas podrías pisar la cárcel.

Dicha composición fue hecha por Francisco González Bocanegra; Jaime Nuno Roca fue el responsable de la musicalización. Esta poseía 10 estrofas en aquel entonces. Antonio López de Santa Anna fue Presidente de México en varios periodos entre 1833 y 1855. Él impulsó la creación de un Himno que representara a la nación.

Después de un concurso en el que González Bocanegra y Nunó Roca resultaron ganadores, Santa Anna fue expulsado del país antes de que oficializara a la composición como Himno Nacional de los mexicanos.

¿QUIÉN ES EL GUERRERO INMORTAL DE ZEMPOALA?

El 11 veces presidente, general, y perdedor de la mitad del territorio nacional, quiso hacer un himno que lo conmemorara como el gran héroe de la patria, y convocó a un concurso -que ganó un poeta forzado por su novia a participar, encerrado en un cuarto hasta que acabara su obra, y musicalizado por un español.

Así pues, el presidente Antonio López de Santa Anna propuso el actual himno nacional que decía en sus estrofas originales la siguiente loa a sí mismo:

Del guerrero inmortal de Zempoala

Te defiende la espada terrible,

Y sostiene su brazo invencible

tu sagrado pendón tricolor.

¡El será del feliz mexicano!

en la paz y en la guerra el caudillo,

porque él supo sus armas de brillo

circundar en los campos de honor.

¡Circundar en los campos de honor!

Fue hasta 1943, en plena Segunda Guerra Mundial que se estableció la forma actual como la oficial. Ya no hay mención a Santa Anna o a los gritos de ¡Unión! ¡Libertad! que, junto con la Religión, forman parte del acta de independencia firmada por otro villano nacional, el emperador Agustín I. Quien, por cierto, proclamó la independencia del Imperio Mexicano y no de la República Mexicana.

PENAS POR CANTAR LAS ESTROFAS PROHIBIDAS DEL HIMNO NACIONAL

Cantar las estrofas prohibidas (IV y VII, referentes a Santa Anna y Agustín de Iturbide) o alterar el Himno Nacional Mexicano conlleva sanciones severas, incluyendo multas de hasta 10,000 UMAs (más de $1 millón de MXN en 2026), arresto administrativo de hasta 36 horas, o, bajo nuevas propuestas de 2025, de 3 a 5 años de prisión.

• Sanciones Actuales (Ley vigente): El artículo 57 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales impone multas de hasta 250 veces el salario mínimo o arresto de 36 horas por alterar la letra o el orden.

• Multas por Lucro: Si se utiliza con fines comerciales, la multa puede ascender hasta 1,000 veces el salario mínimo o incluso hasta 10,000 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) según la gravedad.

• Propuesta de Cárcel (2025): Iniciativas recientes (artículo 192 Bis) proponen de 3 a 5 años de prisión por ultraje, que incluye no interpretar el himno con la letra oficial permitida por la Secretaría de Gobernación.

Las estrofas prohibidas (que aluden a figuras históricas eliminadas) se consideran una alteración del símbolo patrio, constituyendo una falta administrativa grave o ultraje.

RESCATE DEL HIMNO

Después de varios años, en los que se inventaron una serie de Himnos por parte de varios Presidentes, fue hasta 1901 cuando se rescató la composición hecha en 1853 y se planteó usarla como oficial.

La obra de González Bocanegra y Nunó Roca fue usada por primera vez como Himno Nacional Mexicano durante los festejos por el centenario de la Independencia de México, en 1910, cuando Porfirio Díaz era el mandatario del país.