SAT habilita Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas; así lo puedes usar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición en su portal el Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas, una herramienta digital que permite a las y los contribuyentes consultar y verificar la información correspondiente al ejercicio fiscal 2025. La autoridad fiscal recordó que en 2026 se presenta la declaración del año fiscal que acaba de concluir, por lo que corresponde a la Declaración Anual 2025. El periodo oficial para enviar la declaración será del 1 al 30 de abril de 2026. Durante el mes de marzo, el simulador estará disponible para consulta y pruebas en el enlace https://anualpf.clouda.sat.gob.mx, aunque la información mostrada puede actualizarse previo al envío definitivo.

INFORMACIÓN PRECARGADA Y APARTADOS DISPONIBLES EN EL SIMULADOR DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL SAT A través del simulador, las personas contribuyentes pueden revisar la precarga de datos en distintos campos, entre ellos:

- Ingresos. - Devoluciones, descuentos y bonificaciones. - Deducciones autorizadas y personales. - Retenciones. - Pagos provisionales y definitivos. - Pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir.

El objetivo es que las y los usuarios verifiquen la información antes del periodo oficial de presentación y, en su caso, realicen las correcciones correspondientes. SAT PRESENTA ACTUALIZACIONES EN EL SIMULADOR DE DECLARACIÓN ANUAL El Simulador de la Declaración Anual 2025 incorpora diversas mejoras para agilizar el llenado del formulario y ampliar la información disponible. El contribuyente deberá completar cada apartado antes de avanzar al siguiente, con el fin de facilitar el proceso. Se muestra el detalle de otros ingresos exentos, desglosando cada percepción identificada en el CFDI de nómina. Se incorpora la precarga sugerida de información de retenedores para quienes declaran por Actividad empresarial, Arrendamiento, Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y Plataformas Tecnológicas, a partir del nuevo visor de retenciones. Las personas con ingresos por intereses pagados por SOFIPOS podrán visualizar dos campos específicos para capturar intereses gravados y exentos. Se integran funcionalidades para aplicar estímulos previstos en el Plan México, dirigidos a contribuyentes que cuentan con Constancia de Autorización. Se añaden mensajes informativos para alertar sobre posibles efectos al modificar datos precargados. En el apartado de Deducciones personales se incluirán CFDI que no estén clasificados como tales debido a inconsistencias. Estos aparecerán en la sección “Sin clasificación”, donde podrán reclasificarse o agregarse manualmente con la documentación soporte correspondiente. El SAT también recordó que las declaraciones deberán enviarse con e.firma cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10,001 pesos.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DISPONIBLES EN EL SIMULADOR DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL SAT Además del simulador, el SAT mantiene habilitadas diversas plataformas de consulta y verificación para facilitar el cumplimiento fiscal:

- Visor de nómina para personas trabajadoras, que permite revisar la correcta emisión de comprobantes. - Visor de comprobantes de nómina para empleadores, para consultar pagos acumulados y verificar información individual. - Visor de deducciones personales, para revisar facturas relacionadas con conceptos deducibles. - Visor de retenciones, que permite identificar operaciones anualizadas realizadas con cada retenedor. - Minisitio de la Declaración Anual 2025 de personas, con información detallada sobre el proceso. - Requisitos y periodo oficial Para acceder al simulador y presentar la Declaración Anual 2025, las personas contribuyentes deben contar con: - RFC. - Contraseña o e.firma.

El SAT reiteró que el plazo oficial para presentar la Declaración Anual 2025 de personas físicas será del 1 al 30 de abril de 2026. Durante marzo, la información mostrada en el simulador puede ser susceptible de actualización. CANALES DE ATENCIÓN DEL SAT En caso de dudas, la autoridad fiscal pone a disposición los siguientes medios de contacto: OrientaSAT; marcaSAT al 55 627 22 728, opción 0, subopción 2; chat uno a uno en chat.sat.gob.mx. y a través de la oficina virtual del SAT.

