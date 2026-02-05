$!SAT: Qué son las deducciones personales y qué elementos deben de tener las facturas para ser válidas

Las deducciones personales son los gastos que realizan las personas físicas durante el año y que pueden aplicarse para disminuir el impuesto a pagar en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos gastos permiten reducir la base gravable siempre que cumplan con los requisitos fiscales establecidos por la autoridad y que cuenten con comprobantes fiscales válidos. Las deducciones están sujetas a revisión por parte del SAT, por lo que es fundamental conservar la documentación correspondiente. Entre los gastos que pueden deducirse se encuentran aquellos relacionados con salud, educación, vivienda y ahorro. TE PUEDE INTERESAR: Declaración anual del SAT... ¿Qué hacer si aparece ‘No tiene privilegios para acceder al aplicativo’?

REQUISITOS QUE DEBE DE CONTENER TU FACTURA Para que un gasto pueda ser considerado como deducción personal, la factura debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Contener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del contribuyente. 2. Incluir la descripción del producto o servicio adquirido y el uso de CFDI que corresponda al gasto realizado. 3. Especificar el método de pago utilizado, el cual debe ser: transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o cheque nominativo El SAT recuerda que todas las deducciones personales pueden ser revisadas por la autoridad fiscal.