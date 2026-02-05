SAT: Qué son las deducciones personales y qué elementos deben de tener las facturas para ser válidas
Conoce qué son las deducciones personales, qué gastos aplican y cuál es el límite para reducir el impuesto a pagar en la declaración anual del SAT.
Las deducciones personales son los gastos que realizan las personas físicas durante el año y que pueden aplicarse para disminuir el impuesto a pagar en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estos gastos permiten reducir la base gravable siempre que cumplan con los requisitos fiscales establecidos por la autoridad y que cuenten con comprobantes fiscales válidos. Las deducciones están sujetas a revisión por parte del SAT, por lo que es fundamental conservar la documentación correspondiente.
Entre los gastos que pueden deducirse se encuentran aquellos relacionados con salud, educación, vivienda y ahorro.
REQUISITOS QUE DEBE DE CONTENER TU FACTURA
Para que un gasto pueda ser considerado como deducción personal, la factura debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Contener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del contribuyente.
2. Incluir la descripción del producto o servicio adquirido y el uso de CFDI que corresponda al gasto realizado.
3. Especificar el método de pago utilizado, el cual debe ser: transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o cheque nominativo
El SAT recuerda que todas las deducciones personales pueden ser revisadas por la autoridad fiscal.
GASTOS QUE PUEDES DEDUCIR EN LA DECLARACIÓN ANUAL
De acuerdo con la normativa fiscal vigente, los gastos que pueden considerarse como deducciones personales son:
- Gastos médicos, dentales y hospitalarios.
- Gastos funerarios.
- Donativos otorgados a instituciones autorizadas.
- Primas de seguros de gastos médicos.
- Transporte escolar obligatorio.
- Colegiaturas en los niveles permitidos.
- Intereses reales pagados por créditos hipotecarios.
- Aportaciones complementarias de retiro.
- Depósitos en cuentas especiales para el ahorro.
Cada uno de estos conceptos debe cumplir con condiciones específicas para poder ser aplicado correctamente.
LÍMITE MÁXIMO DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES QUE PUEDES HACER ANTE EL SAT
El monto total de las deducciones personales tiene un tope anual. Este límite no puede exceder de:
- Cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, equivalentes a 206,367.60 pesos en 2025, o
- El 15% del total de los ingresos anuales del contribuyente, incluidos los ingresos exentos.
- En todos los casos se debe aplicar el monto que resulte menor.
GASTOS CON REGLAS Y MONTOS ESPECÍFICOS
Algunos gastos deducibles cuentan con particularidades y límites propios que deben revisarse de manera individual. Entre ellos se encuentran:
- Gastos médicos relacionados con incapacidad y discapacidad.
- Donativos.
- Aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro.
- Depósitos en cuentas especiales para el ahorro.
- Colegiaturas.
Los montos deducibles y requisitos específicos de cada uno de estos conceptos pueden variar según el caso.
Para conocer a detalle las condiciones, límites y requisitos de cada deducción personal, el SAT pone a disposición de los contribuyentes información actualizada en su sitio oficial, donde se pueden consultar los apartados correspondientes a cada tipo de gasto y el proceso correcto para incluirlos en la declaración anual.