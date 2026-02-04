¡Atención! Si depositas una gran cantidad de dinero te podrías ganar una auditoria con el SAT

Para el 2026, medios de información han destacado que ciertas operaciones bancarias podrían poner a cualquier contribuyente en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los movimientos no marcarían un nuevo impuesto, o sanción, sino que todo servicio bancario tiene como obligación reglamentaria informar al SAT, en caso de notar operaciones posiblemente sospechosas.

Los funcionarios del servicio bancario deberán contactar a los revisores fiscales con la intención de agendar auditorias. Sin embargo, esta notificación solo llamará la atención del SAT si el contribuyente recibe más de 15 mil pesos en efectivo a su cuenta bancaria.

Se ha destacar que estas notificaciones también ocurrirán si el usuario realiza depósitos en distintas cuentas de un contribuyente; si la cantidad genera más que 15 mil pesos, el posible que se haga una revisión fiscal.

Si los montos no coinciden con los ingresos reportados, las autoridades podrían iniciar una revisión por discrepancia fiscal. Estos casos podría agraviarse si la persona no hace, de manera recurrente, sus declaraciones de ingresos formales.