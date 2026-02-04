¡Atención! Si depositas una gran cantidad de dinero te podrías ganar una auditoria con el SAT

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 4 febrero 2026
    ¡Atención! Si depositas una gran cantidad de dinero te podrías ganar una auditoria con el SAT
    ¡Atención! Si depositas una gran cantidad de dinero te podrías ganar una auditoria con el SAT FOTO: VANGUARDIA

Para evitar discrepancias fiscales, o actos de corrupción, los servicios bancarios deben notificar a las autoridades si notan movimientos sospechosos

Para el 2026, medios de información han destacado que ciertas operaciones bancarias podrían poner a cualquier contribuyente en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los movimientos no marcarían un nuevo impuesto, o sanción, sino que todo servicio bancario tiene como obligación reglamentaria informar al SAT, en caso de notar operaciones posiblemente sospechosas.

TE PUEDE INTERESAR: Declaración anual del SAT... ¿Qué hacer si aparece ‘No tiene privilegios para acceder al aplicativo’?

Los funcionarios del servicio bancario deberán contactar a los revisores fiscales con la intención de agendar auditorias. Sin embargo, esta notificación solo llamará la atención del SAT si el contribuyente recibe más de 15 mil pesos en efectivo a su cuenta bancaria.

Se ha destacar que estas notificaciones también ocurrirán si el usuario realiza depósitos en distintas cuentas de un contribuyente; si la cantidad genera más que 15 mil pesos, el posible que se haga una revisión fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: SAT presenta Plan Maestro 2026: mejor atención al contribuyente, fiscalización clara y combate a factureras

Si los montos no coinciden con los ingresos reportados, las autoridades podrían iniciar una revisión por discrepancia fiscal. Estos casos podría agraviarse si la persona no hace, de manera recurrente, sus declaraciones de ingresos formales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


impuestos
bancos
Auditorías

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028