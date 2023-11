SAT: Se viene una multa de 10 mil pesos a partir de enero de 2024... ¿Cómo puedo evitarla?

¡Cuidado!... El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya lo advirtió y no se anda por las ramas, por lo que quienes no cumplan con este requisito se podrán hacer acreedores a una multa de hasta 10 mil pesos a partir del 1 de enero de 2024, por lo que si tú todavía no estás al corriente, lánzate de inmediato a corregir tu situación fiscal.

¿POR QUÉ ES LA MULTA?

El SAT podría sancionar a los contribuyentes que no activen su Buzón Tributario o no registren/actualicen sus medios de contacto, según el artículo transitorio Sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2023.

La fecha límite para que los contribuyentes personas físicas registren o actualicen sus medios de contacto fue el 2 de octubre de 2023. No cumplir con esta obligación puede resultar en multas que oscilan entre 3,420 y 10,260 pesos, según lo establecido en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).