EU abre en Miami una segunda pesquisa criminal contra Maduro

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    EU abre en Miami una segunda pesquisa criminal contra Maduro
    La nueva acusación contra el expresidente venezolano se formula, tras las dudas en torno a la viabilidad de los cargos presentados al ser detenido en enero por las fuerzas estadounidenses. ESPECIAL.

La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo después de la llegada del ex mandatario de Venezuela en enero a Nueva York

MIAMI.- Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según “personas familiarizadas con las investigaciones” citadas por el diario de Miami.

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“Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros”, informó el diario.

Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, con base en “múltiples fuentes” anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro “en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil”.

Maduro afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas, pues el DOJ y la Casa Blanca han “expresado en privado” su “preocupación” por la falta de cargos de lavado de dinero.

Este segundo proceso, añade el mismo reporte, lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.

La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Con dicho proceso, los investigadores de EE.UU. están examinando si Saab podría ser “el arma más valiosa contra” Maduro, según el Herald.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

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