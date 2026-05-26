Senador Enrique Inzunza acude a comparecer en la FGR de Sinaloa

Luego que el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Zaavedra, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, llegó el turno del senador de Morena Enrique Inzunza Cázares acudió al citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la investigación por Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. A través de sus redes sociales, el legislador que suma cuatro faltas en la Comisión Permanente del Senado de la República, tras la imputación presentada el 29 de abril, sin separarse del cargo o pedir licencia y que ha sido suplido por la senadora de Morena Sasil de León Villard, informó que acudió sin acompañamiento jurídico y “como abogado de mí mismo”.

Medios de comunicación constataron la llegada de Inzunza a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa. Reafirmó su disposición de atender cualquier requerimiento, “sin ampararme” de su cargo como legislador. “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo Inzunza Cázares en X.

Puntualizó que su comparecencia se hace desde “rectitud de hombre de la República” y en convicción con la ley: “Lo hago desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes, con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos”. El pasado 23 de mayo, la FGR citó al senador de Morena a comparecer por las acusaciones de EU de nexos con el crimen organizado y favorecer las operaciones de ‘Los Chapitos’ en Sinaloa.

ACUSACIONES CONTRA FUNCIONARIOS DE SINALOA EN EU El Departamento de Estados Unidos hizo pública a finales del mes de abril la acusación formal en contra del gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios, entre ellos Enrique Inzunza, Dámaso Castro Zaavedra y Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa al usar sus cargos públicos para beneficiar a la organización del crimen organizado, sobre todo la facción de ‘Los Chapitos’, liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Previo a su llegada al Senado con Morena, Inzunza Cázarez fue secretario general de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya entre 2021 y 2024. En la acusación se describe que el legislador sostuvo reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa cuando ocupó ese cargo.

Antes de la cita de la FGR, a la cual también fue convocada la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debido a la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esta entidad, y a los 10 funcionarios acusados por dicho Departamento a finales de abril.

Después de casi un mes de ausencia en el Senado de la República, Inzunza reapareció en redes sociales sin detallar si pedirá licencia a su cargo y si irá al periodo extraordinario de sesiones: “La verdad. La justicia. La soberanía nacional”, escribió en su cuenta de X, junto a la fotografía de un poema titulado “Termópilas”. (Con información de El Universal)

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