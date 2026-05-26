Legisladores de Morena buscan imputar juicio político en contra de Maru Campos

El 26 de mayo se reportó que la Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El documento fue recibido por la mañana y se notificó que deberá ser ratificado para el 29 de mayo, con la intención de ser remitido a la Subcomisión de Examen Previo. ‘En términos procedimentales se necesita ratificar; se presentó hoy, tendría que ser el 29 para su ratificación y, una vez que se ratifique, pues irá, en caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo’ explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López.

La petición fue suscrita por 11 diputados de Morena en Chihuahua. El juicio corresponde a las acusaciones que tiene la gobernadora, Maru Campos, sobre la presencia de agentes extranjeros laborando en el territorio de México contra el crimen organizado, sin permiso del gobierno federal.

Según los denunciantes, la gobernadora panista violó la Constitución al permitir la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. ‘La presente denuncia tiene por objeto que la Cámara de Diputados admita, sustancie y, en su caso, formule acusación ante la Cámara de Senadores respecto de la probable responsabilidad política de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua por hechos vinculados con la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional dentro de un contexto operativo de seguridad, así como por la posible invasión de competencias reservada la federación en materia de seguridad nacional y política exterior’ detalla el documento.

Las imputaciones en contra de la gobernadora se han destacado en dos planos: El primero, por acción: ‘si del acervo probatorio se desprende que la persona denunciada solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional federal, o bien llevó a cabo actos de acuerdos, tratados, entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una esfera de gobierno diversa’

El segundo, por omisión: ‘si se acredita que su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal y responsable política del aparato administrativo de la entidad permitió un funcionamiento institucional carente de control y reportes, así como de supervisión suficiente, con el consecuente quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional’

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