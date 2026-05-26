Legisladores de Morena buscan imputar juicio político en contra de Maru Campos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Legisladores de Morena buscan imputar juicio político en contra de Maru Campos
    Morena presenta imputaciones en contra de Maru Campos Vanguardia

En el documento presentado a la Cámara de Diputados se presentan dos imputaciones: por acción y por omisión

El 26 de mayo se reportó que la Cámara de Diputados recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El documento fue recibido por la mañana y se notificó que deberá ser ratificado para el 29 de mayo, con la intención de ser remitido a la Subcomisión de Examen Previo.

En términos procedimentales se necesita ratificar; se presentó hoy, tendría que ser el 29 para su ratificación y, una vez que se ratifique, pues irá, en caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo’ explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/persecucion-politica-acusa-maru-campos-tras-ser-citada-por-la-fgr-PL20900087

La petición fue suscrita por 11 diputados de Morena en Chihuahua. El juicio corresponde a las acusaciones que tiene la gobernadora, Maru Campos, sobre la presencia de agentes extranjeros laborando en el territorio de México contra el crimen organizado, sin permiso del gobierno federal.

Según los denunciantes, la gobernadora panista violó la Constitución al permitir la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

La presente denuncia tiene por objeto que la Cámara de Diputados admita, sustancie y, en su caso, formule acusación ante la Cámara de Senadores respecto de la probable responsabilidad política de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua por hechos vinculados con la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional dentro de un contexto operativo de seguridad, así como por la posible invasión de competencias reservada la federación en materia de seguridad nacional y política exterior’ detalla el documento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/muchas-incongruencias-asevera-maru-campos-contra-documento-de-la-fgr-II20938642

Las imputaciones en contra de la gobernadora se han destacado en dos planos:

El primero, por acción: ‘si del acervo probatorio se desprende que la persona denunciada solicitó, autorizó, consintió o encubrió mecanismos de colaboración operativa directa con agentes extranjeros al margen del marco constitucional federal, o bien llevó a cabo actos de acuerdos, tratados, entendimientos con gobiernos extranjeros reservados a una esfera de gobierno diversa

El segundo, por omisión: ‘si se acredita que su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal y responsable política del aparato administrativo de la entidad permitió un funcionamiento institucional carente de control y reportes, así como de supervisión suficiente, con el consecuente quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Diputados
Política

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGR

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La justicia de la 4T

La justicia de la 4T
true

La Ley Monreal, una ley de miedo

Fuerzas federales detuvieron en Nogales, Sonora, a Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y con orden de extradición.

Detienen en Sonora a Isaí ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’; cuenta con orden de extradición
La dirigente morenista explicó que en las irregularidades están involucrados recursos estatales y federales.

Denuncia Morena NL a Samuel García ante FGR por triangulación y desvío de recursos
El polvo del Sahara comenzará a ingresar a México a finales de mayo de 2026, provocando cielos brumosos, aumento de calor y atardeceres rojizos en distintas regiones del país.

Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿Cuándo llega y cuáles estados serán los más afectados?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
Celebración. Faisy compartió en redes sociales el proceso de su tatuaje tras el campeonato de Saltillo Soccer.

Faisy inmortaliza campeonato de Saltillo Soccer con tatuaje
El 21K Coahuila 2026 espera cerca de 7 mil participantes: 6 mil 100 corredores en la prueba individual y 900 en relevos.

Guía rápida 21K Coahuila 2026: horario, salida, kits, clima y todo lo que debes saber