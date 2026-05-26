Plantea Tamaulipas adelantar Ley contra nepotismo

CD. VICTORIA, TAMPS.- Al enviar al Congreso local su iniciativa para armonizar la reforma electoral, el gobernador morenista Américo Villarreal plantea adelantar y aplicar a partir de 2027 la propuesta contra el nepotismo en la designación de candidatos enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque la elección para gobernador será en 2028, contempla que no pueden obtener este cargo la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de las votaciones un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad con quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Lo anterior incluye parentesco por civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado. De ser aprobada, como así ocurrirá según adelantaron diputados locales, dejaría en el camino en las elecciones de 2027 a la hermana de Villarreal, la Alcaldesa de Morena en Tampico, Mónica Villarreal, así como las esposas de los Ediles de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Madero, Erasmo González, quienes buscan la candidatura. La iniciativa enviada y recibida el lunes, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas.

ELECCIONES 2027 EN TAMAULIPAS En los comicios de 2027 Tamaulipas renovará el Congreso local, así como las 43 Alcaldías y las curules federales. El Comisionado Político Nacional del PT, Arsenio Ortega Lozano, afirmó que solamente se trata de una armonización en Tamaulipas de las reformas en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, la propuesta del titular del Ejecutivo estatal reforma el artículo 130 de la Carta Magna estatal, a fin de prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo en los Ayuntamientos. “En ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y la sindicatura, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuatro grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula”, expresa. REELECCIÓN CONSECUTIVA Tampoco podrán reelegirse de manera consecutiva para el mismo cargo los diputados locales, mientras que los suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios. En resumen, precisa la iniciativa, se propone prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo, además de la reducción de los Ayuntamientos, el establecimiento de límites presupuestales al Congreso local y la eliminación de privilegios en los órganos electorales.

Al respecto, el líder del Congreso de Tamaulipas, el morenista Humberto Prieto, dijo que ya se dio entrada a la propuesta de reforma electoral. “Se incorpora el tema del nepotismo en cargos de elección popular de aplicación para este proceso 2026-2027”, indicó. “Para 2026-2027 es la propuesta del Gobernador, la cual, se va a someter a dictaminación a Comisiones y al Pleno, pero sería a partir de las elecciones del próximo año”, agregó. INICIATIVA SE VOTARÁ EL VIERNES Prieto estimó sesionar el viernes para su votación, pero la iniciativa será debatida martes, miércoles y jueves.

“Estamos en tiempo, estamos en forma y si hay que sesionar sábado y domingo, pues lo vamos a hacer”, dijo.

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