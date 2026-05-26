FGR cita por segunda vez a Maru Campos

El 26 de mayo se reportó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada nuevamente por la Fiscalía General de la República. Previamente, la gobernadora panista, Maru Campos, había sido citada para comparecer por el caso de los dos agentes de la CIA dentro del territorio nacional. Sin embargo, en dicho caso solo fue citada para declarar, mientras que en esta segunda citación acudiría como imputada.

La citación se informó después de que la gobernadora publicara en sus redes sociales al respecto. ‘Ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado. Hace unas horas durante la madrugada recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra, por supuesto secuestro’ describió la gobernadora.

Según la FGR, el citatorio en contra de Maru Campos, en calidad de imputada, es por los delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, por el caso de Javier Corral. La gobernadora de Chihuahua aseveró que ‘cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo’

Desde su primera citación, Campos ha denunciado ‘persecución política’ por parte del gobierno federal. En declaraciones anteriores, la gobernadora aseguró que no usará el fuero constitucional para su primera citación y colaborará con la investigación respectiva. Sin embargo, para esta segunda denuncia no se ha comunicado cuáles serán las condiciones de su respuesta.

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