FGR cita por segunda vez a Maru Campos

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    FGR cita por segunda vez a Maru Campos
    Citan como imputada a Maru Campos por el presunto secuestro de Javier Corral Vanguardia

En la segunda citación de la FGR, Maru Campos va en calidad de imputada por el presunto secuestro de Javier Corral

El 26 de mayo se reportó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada nuevamente por la Fiscalía General de la República.

Previamente, la gobernadora panista, Maru Campos, había sido citada para comparecer por el caso de los dos agentes de la CIA dentro del territorio nacional. Sin embargo, en dicho caso solo fue citada para declarar, mientras que en esta segunda citación acudiría como imputada.

La citación se informó después de que la gobernadora publicara en sus redes sociales al respecto.

Ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado. Hace unas horas durante la madrugada recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra, por supuesto secuestro’ describió la gobernadora.

Según la FGR, el citatorio en contra de Maru Campos, en calidad de imputada, es por los delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, por el caso de Javier Corral.

La gobernadora de Chihuahua aseveró que ‘cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/muchas-incongruencias-asevera-maru-campos-contra-documento-de-la-fgr-II20938642

Desde su primera citación, Campos ha denunciado ‘persecución política’ por parte del gobierno federal. En declaraciones anteriores, la gobernadora aseguró que no usará el fuero constitucional para su primera citación y colaborará con la investigación respectiva. Sin embargo, para esta segunda denuncia no se ha comunicado cuáles serán las condiciones de su respuesta.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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