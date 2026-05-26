Aprueban reforma al Poder Judicial para aplazar elección de jueces
+ Seguir en Seguir en Google
/
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La presidenta Sheinbaum envió una iniciativa para posponer las elecciones del 2027 hasta junio del 2028
El 26 de mayo se reportó que en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena, junto con sus aliados, aprobaron a favor el dictamen de la reforma al Poder Judicial, con 29 votos.
La reforma tiene el objetivo de aplazar la próxima elección de jueces y ministros del 2027 al primer domingo de junio del 2028. Fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual preside Leonel Godoy. Se registraron 11 sufragios en contra de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avalan-periodo-extraordinario-para-aplazar-a-2028-la-eleccion-judicial-CP20857858
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen reduce a dos la cantidad de postulaciones por cargo de cada poder, con la intención de facilitar la votación, y homologa la revisión de las candidaturas mediante una Comisión Coordinadora.