Aprueban reforma al Poder Judicial para aplazar elección de jueces

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    Aprueban reforma al Poder Judicial para aplazar elección de jueces
    Claudia Sheinbaum presentó iniciativa para mover la elección del poder judicial del 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como a nivel local. Cuarto oscuro

La presidenta Sheinbaum envió una iniciativa para posponer las elecciones del 2027 hasta junio del 2028

El 26 de mayo se reportó que en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena, junto con sus aliados, aprobaron a favor el dictamen de la reforma al Poder Judicial, con 29 votos.

La reforma tiene el objetivo de aplazar la próxima elección de jueces y ministros del 2027 al primer domingo de junio del 2028. Fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual preside Leonel Godoy. Se registraron 11 sufragios en contra de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avalan-periodo-extraordinario-para-aplazar-a-2028-la-eleccion-judicial-CP20857858

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen reduce a dos la cantidad de postulaciones por cargo de cada poder, con la intención de facilitar la votación, y homologa la revisión de las candidaturas mediante una Comisión Coordinadora.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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