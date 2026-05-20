Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... clima extremo azotará a estos estados con lluvias torrenciales, sequía, y calor

Aunque el término no es oficial dentro de la comunidad científica, se utiliza de manera coloquial para describir episodios extraordinariamente fuertes del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) , caracterizados por un aumento inusual en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial.

El clima en México podría enfrentar uno de sus escenarios más extremos de los últimos años. Modelos meteorológicos internacionales anticipan la posible formación de un evento intenso de El Niño , fenómeno que en redes sociales y algunos medios ya comenzó a ser llamado “Niño Godzilla” .

De acuerdo con especialistas, este tipo de eventos puede alterar de manera importante los patrones de lluvia, temperatura, huracanes y sequías en distintas partes del mundo, incluido México.

QUÉ ES EL “NIÑO GODZILLA” Y POR QUÉ PREOCUPA

El llamado “Niño Godzilla” se relaciona con eventos de El Niño cuya temperatura superficial supera incrementos de 2.5 grados Celsius en el océano Pacífico.

El nombre fue popularizado por el investigador de la NASA Bill Patzert para describir fenómenos extremadamente intensos, comparables con los registrados entre 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

Sin embargo, organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y autoridades mexicanas como la Conagua aclaran que el término correcto sigue siendo ENOS, cuya intensidad se clasifica como débil, moderada, fuerte o extraordinaria.

“Niño Godzilla no es una categoría científica oficial”, han reiterado especialistas y autoridades meteorológicas para evitar desinformación sobre el fenómeno.

Aun así, modelos climáticos actuales estiman probabilidades crecientes de que El Niño se fortalezca entre junio y agosto de 2026.

ESTOS ESTADOS PODRÍAN SUFRIR LLUVIAS TORRENCIALES

Uno de los principales riesgos asociados con un evento intenso de El Niño en México se concentra en los estados del sur y costas del Pacífico, donde podrían registrarse lluvias extremas, inundaciones y deslaves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre entidades con condiciones geográficas vulnerables debido a la saturación de suelos y la entrada constante de humedad.

Entre los estados con mayor riesgo aparecen:

• Guerrero

• Oaxaca

• Chiapas

En estas regiones podrían incrementarse las lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos y afectaciones carreteras, especialmente en zonas montañosas y comunidades cercanas a laderas.

En el caso de Chiapas, especialistas advierten sobre posibles crecidas de ríos, mientras que en Oaxaca preocupa la complejidad de su orografía y la vulnerabilidad de caminos rurales.

SEQUÍA Y CALOR EXTREMO GOLPEARÍAN AL NORTE

Mientras el sur enfrentaría lluvias intensas, gran parte del norte y noreste del país podría experimentar el efecto contrario: menos precipitaciones y temperaturas más elevadas.

El patrón típico de El Niño suele reducir las lluvias en varias regiones del norte de México, generando presión adicional sobre presas, ríos y sistemas de abastecimiento de agua.

Los estados más expuestos serían:

• Chihuahua

• Coahuila

• Nuevo León

• Tamaulipas

Especialistas también prevén afectaciones en el norte de Veracruz y el oriente de San Luis Potosí debido a la disminución de escurrimientos y niveles de almacenamiento hidráulico.

El consultor hídrico Refugio Delgado advirtió que algunas zonas del sur de Tamaulipas podrían enfrentar condiciones de sequía prolongada hasta 2027.

AUMENTARÍA LA ACTIVIDAD DE HURACANES EN EL PACÍFICO

Otro de los efectos relacionados con un evento intenso de El Niño es el posible incremento en la actividad ciclónica sobre el océano Pacífico.

Autoridades meteorológicas mantienen bajo observación estados como Jalisco y Sinaloa, donde podrían registrarse tormentas más intensas y alteraciones en actividades agrícolas y pesqueras.

Además de los riesgos asociados a lluvias e inundaciones, los cambios bruscos de temperatura podrían impactar cultivos, ciclos ganaderos y disponibilidad de agua en varias regiones del país.

La NOAA estima actualmente una probabilidad superior al 60 por ciento de que El Niño se forme entre junio y agosto de 2026, con posibilidades de alcanzar una categoría fuerte o muy fuerte.

AUTORIDADES PIDEN EVITAR DESINFORMACIÓN

Aunque el fenómeno ha generado preocupación en redes sociales, especialistas insisten en que la vigilancia climática debe basarse en información científica y reportes oficiales.

El SMN y la Conagua señalaron que continúan monitoreando la evolución de las temperaturas oceánicas y los modelos atmosféricos antes de confirmar oficialmente la intensidad del fenómeno.

“Es importante mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar rumores”, han reiterado autoridades meteorológicas ante la difusión masiva del término “Niño Godzilla”.

Por ahora, las condiciones neutrales continúan predominando, aunque las proyecciones indican que el escenario podría cambiar conforme avance el verano de 2026.