Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, continuarán las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas.

Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país y un Frente Frío cercano a la frontera norte de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila; y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, con rachas de viento de 50 a 70 km/h en dichos estados.

Una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica, originarán intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Aguascalientes, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el noroeste y norte de México. A su vez, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla (oeste y centro); e intervalos de chubascos en Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; asimismo, se pronostican lluvias aisladas en zonas de Jalisco.

Finalmente, la entrada de aire húmedo del mar Caribe propiciará intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán; y lluvias aisladas en zonas de Campeche y Tabasco. El avance de la onda tropical núm. 1 sobre el sureste mexicano e istmo de Tehuantepec, reforzarán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; y chubascos en Oaxaca y sur de Veracruz. El jueves, una línea seca en el norte del país, un Frente Frío que se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional, un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, divergencia en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país; además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano. El viernes, un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, así como chubascos en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México originara rachas fuertes de viento en la mencionada región.

El sábado, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará sobre el norte de la República Mexicana y se combinará con divergencia en altura, generando lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lluvias fuertes en San Luis Potosí e intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, además de la Mesa Central. Durante el periodo de pronóstico, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 27 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 24 y una mínima de 17 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Morelos, Tlaxcala, Puebla (oeste y centro), Estado de México (norte, centro y este) y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco y Campeche. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Chihuahua y Ciudad de México (suroeste); y zonas montañosas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; y con posibles heladas en sierras de Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (oeste), Nuevo León (este), Durango (este y oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Jalisco Colima (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Chiapas con tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas; y con posible formación de torbellinos en Coahuila. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur y Nayarit. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Colima, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante esta mañana: costas de Campeche y Yucatán. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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