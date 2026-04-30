Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Par ese jueves, se prevé una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera , la cual mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán, Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Morelos, Estado de México (oeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste); finalizando en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Hidalgo Tlaxcala y Ciudad de México.

Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, la interacción de un canal de baja presión , inestabilidad atmosférica , una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, con el nuevo frente frío núm. 48 que recorrerá el norte y noreste mexicano, originarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

Para este viernes, el nuevo frente frío 48 recorrerá el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Oriental, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las citadas regiones, con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Nuevo León (centro), Tamaulipas (norte), Puebla (noreste) y Veracruz (centro).

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en zonas de Oaxaca.

El sábado, el frente frío 48 se desplazará por el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y norte).

La masa de aire polar que impulsará al frente frío 48 propiciará vientos fuertes y descenso de la temperatura en el norte y noreste del país, y durante las primeras horas del sábado, originará evento de “Norte” intenso, con rachas de viento de 80 a 100 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz.

El domingo, el frente frío 48 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (este), Chiapas (norte y noreste), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro).

La masa de aire polar asociada al frente frío (núm. 48) originará descenso de la temperatura en el norte, noreste centro y oriente de México, así como evento de “Norte” y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec.

De viernes a domingo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se ubicará frente a las costas del Pacífico mexicano, manteniendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (suroeste y sur), Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (norte, centro y noroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro).

La masa de aire polar generará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país, y durante la mañana, evento de “Norte” fuerte a muy fuerte en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 18 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 30 y una mínima de 12 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 14 y mínima de 11.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Estado de México, Puebla y Tlaxcala; y con posibles heladas: Baja California (sierra norte).

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Durango (oeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Guanajuato (noreste), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero, y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango; y de componente sur: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Nuevo León y Veracruz (costa y sur).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.