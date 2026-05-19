Tras emergencia sanitaria por ébola, al alza mercados financieros de farmacéuticas de EU y Europa

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Dinero
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    Tras emergencia sanitaria por ébola, al alza mercados financieros de farmacéuticas de EU y Europa
    La OMS declaró que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”. EFE/ AP

Además, la OMS ha declarado su preocupación por la velocidad de personas infectadas por ébola y el alza de contagios sospechosos en los recientes días

Los mercados financieros de las principales farmacéuticas del mundo concluyeron este martes con resultados al alza en los precios de sus acciones, en un clima de preocupación marcado por el alza de casos registrados de contagios y muertes por ébola que informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta el momento se han registrado al menos 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas por ébola, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde que comenzó la emergencia sanitaria en África central el pasado 17 de mayo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-director-de-la-oms-esta-preocupado-por-la-velocidad-y-la-magnitud-del-brote-de-ebola-KM20795618

Sin embargo, las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson, Pfizer, Merck & Company, Eli Lilly, así como las europeas Roche Holding Ltd (Suiza), AstraZeneca (Reino Unido), Bayer (Alemania) presentaron variaciones porcentuales positivas en los precios de sus acciones:

Johnson & Johnson: Ganó 1.08 puntos (0.47%), cerrando en un precio de 230.02 dólares por título.

Pfizer: Avanzó 0.33 puntos (1.30%), situándose en los 25.66 dólares por acción.

Eli Lilly and Company: la farmacéutica más valiosa del mundo aumentó 33.32 puntos (3.37%), finalizando en 1,021.41 dólares por acción.

Merck & Company: incrementó 1.68 (1.49%), alcanzando una cotización de 114.24 dólares por acción de la farmacéutica.

FARMACÉUTICAS EUROPEAS AL ALZA

En el ámbito europeo, los resultados de las farmacéuticas crecieron en porcentajes similares a su competencia estadounidense:

Roche: Sus acciones aumentaron un 2.73%, con aumento de 9 puntos y alcanzando un valor de 338.4 francos suizos (o 428.91 dólares por acción).

AstraZeneca: Se vio beneficiada porque subió un 1.24%, representando un aumento de 170 puntos y llegando a una cotización de 13.88 libras esterlinas (18.60 dólares por título).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-oms-anticipa-brote-limitado-de-hantavirus-mientras-se-busca-a-mas-infectados-OB20561942

Bayer: avanzó un 1.82% o 0.69 euros por acción, consolidando una cotización de 38.52 euros (44.71 dólares al tipo de cambio de este martes 19 de mayo de 2026).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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