Hasta el momento se han registrado al menos 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas por ébola, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde que comenzó la emergencia sanitaria en África central el pasado 17 de mayo de 2026.

Los mercados financieros de las principales farmacéuticas del mundo concluyeron este martes con resultados al alza en los precios de sus acciones, en un clima de preocupación marcado por el alza de casos registrados de contagios y muertes por ébola que informó la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

Sin embargo, las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson, Pfizer, Merck & Company, Eli Lilly, así como las europeas Roche Holding Ltd (Suiza), AstraZeneca (Reino Unido), Bayer (Alemania) presentaron variaciones porcentuales positivas en los precios de sus acciones:

Johnson & Johnson: Ganó 1.08 puntos (0.47%), cerrando en un precio de 230.02 dólares por título.

Pfizer: Avanzó 0.33 puntos (1.30%), situándose en los 25.66 dólares por acción.

Eli Lilly and Company: la farmacéutica más valiosa del mundo aumentó 33.32 puntos (3.37%), finalizando en 1,021.41 dólares por acción.

Merck & Company: incrementó 1.68 (1.49%), alcanzando una cotización de 114.24 dólares por acción de la farmacéutica.

FARMACÉUTICAS EUROPEAS AL ALZA

En el ámbito europeo, los resultados de las farmacéuticas crecieron en porcentajes similares a su competencia estadounidense:

Roche: Sus acciones aumentaron un 2.73%, con aumento de 9 puntos y alcanzando un valor de 338.4 francos suizos (o 428.91 dólares por acción).

AstraZeneca: Se vio beneficiada porque subió un 1.24%, representando un aumento de 170 puntos y llegando a una cotización de 13.88 libras esterlinas (18.60 dólares por título).