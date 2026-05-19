Semarnat no aprobará ‘Perfect Day Mexico’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Semarnat no aprobará ‘Perfect Day Mexico’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo
    La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena informó que el proyecto de la empresa naviera Royal Caribbean en la localidad de Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado. ROYAL CARIBBEAN

”No se va a aprobar”, afirma Bárcena. Señaló que el gobierno de México no otorgará los permisos necesarios para el proyecto turístico

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó durante una conferencia de prensa que el proyecto de la empresa naviera Royal Caribbean en la localidad de Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado.

“Me permito informales que no se va a aprobar el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo”, confirmó ante las recientes manifestaciones en contra; por lo que señaló que el gobierno de México no otorgará los permisos necesarios para el proyecto turístico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/punta-mita-bacalar-loreto-y-mahahual-las-localidades-mexicanas-amenazadas-por-mega-proyectos-FC20775572

“Sabemos que la empresa está buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, enfatizó, puntualizó Barcena durante la presentación del Decálogo de los compromisos por Basura Cero, desde las oficinas de la secretaría.

EL MOVIMIENTO SALVEMOS MAHAHUAL

Activistas y usuarios en redes sociales implementaron la extenuante petición Salvemos Mahahual—Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean al Gobierno de Claudia Sheinabuam, misma que ya suma 4.5 millones de firmas en la plataforma Change.org, con el fin de frenar el proyecto turístico masivo.

‘Perfect Day México’ de Royal Caribbean es el proyecto de un parque acuático que incluye la adquisición de más de cerca de 107 hectáreas de selva para construir 30 toboganes de más de 50 metros de altura conectados entre sí por una torre más alta de América del Norte y Sur, decenas de albercas y el río lento artificial más largo del mundo para atraer a 21 mil turistas diarios.

El proyecto que pretendía abrir en 2027 en Mahahual, una localidad pesquera quintanarroense de cerca de 3 mil habitantes que niega a convertirse en un destino de turismo de masas, luego que se ha instalado el puerto Costa Maya, donde decenas de cruceros internacionales llegan a la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-90-organizaciones-rechazan-extraccion-de-gas-en-coahuila-y-el-noreste-de-mexico-HP20586155

Greenpeace México señala que existe un impacto directo para el ecosistema con la remoción de 17 hectáreas de manglar, así como las alteraciones al flujo de agua subterránea, sistema kárstico y el acuífero, además de la biodiversidad de la zona.

Aunque no es solo el impacto ambiental, Greenpeace México sostiene que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-R) presentada por Royal Caribbean no plasma el verdadero impacto del parque acuático, así como tampoco demuestra que Mahahual tenga la infraestructura para soportar ese volumen de visitantes al día.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activistas
Medio Ambiente
Turismo

Localizaciones


Quintana Roo
México

Personajes


Alicia Bárcena

Organizaciones


Semarnat

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
General Motors confirmó que el Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte del Plan México.

Chevrolet Aveo y Groove serán ensamblados en Coahuila; GM producirá en Ramos Arizpe el auto que usa Sheinbaum
La OMS declaró que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda constituye una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”.

Tras emergencia sanitaria por ébola, al alza mercados financieros de farmacéuticas de EU y Europa
Morena: autodestrucción

Morena: autodestrucción
true

Seguirá la escalada contra Morena

Especialistas del sector advierten que para frenar el alza en las pólizas no basta con regular a las aseguradoras, sino que se requiere una reforma integral al sistema privado.

Prevén aumento a inflación médica del 10.3% en México; expertos exigen reforma integral
Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por presuntos vínculos con el CJNG y el caso Carlos Manzo Rodríguez.

Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
“Este contenido se produjo con Gemini, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.”

¿Cómo realizar transferencias bancarias desde la app del Banco del Bienestar?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados