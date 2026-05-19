Hallan 30 armas y manifiesto en las casas de los responsables del tiroteo en la mezquita de California

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En la plataforma de X, se viralizó un metraje que presuntamente fue transmitido por los responsables, durante el tiroteo en la mezquita

El 19 de mayo, las autoridades de Estados Unidos, en San Diego, California, reportaron que los responsables del tiroteo en la mayor mezquita de la región disponían de un arsenal de 30 armas de fuego.

El reporte fue comunicado por Mark Remily, jefe de la oficina del FBI en San Diego, California. Los responsables fueron identificados como Cain Clark y Caleb Vazquez, de 17 y 18 años de edad. Las autoridades han clasificado que el incidente fue un crimen de odio en contra de la comunidad musulmana. El FBI considera la posibilidad de que la radicalización de los responsables se debió al contenido de odio, generalizado, que consumían en internet.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/10-tiroteos-presuntamente-aleatorios-ponen-en-alerta-a-austin-texas-DA20754557

En redes sociales, se ha viralizado un metraje ‘en vivo’, presuntamente de los responsables, durante el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California.

El arsenal registrado estaba compuesto por varias armas de fuego, rifles, escopetas,una ballesta, equipo táctico y municiones. En una de las residencias de los jóvenes, se encontró un presunto ‘manifiesto’.

Las autoridades han destacado que los responsables, quienes se quitaron la vida tras el tiroteo, hay una ‘alta gama’ de discriminación hacia varias religiones y comunidades.

Seguimos revisando toda esa información, pero creemos que se conocieron en línea y, a través de esa comunicación, descubrieron que ambos residían en el área de San Diego. Se hicieron conocidos o socios y tuvieron contacto en persona en ese momento. Pero en cuanto a cómo se produjo la radicalización, todavía investigamos todo eso’, informó el FBI.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/deja-al-menos-5-muertos-ataque-contra-mezquita-en-san-diego-california-DN20780355

El tiroteo causó el fallecimiento de 3 personas en la mezquita. Previamente, la madre de uno de los responsables llamó a las autoridades, antes del incidente, informando que su hijo estaba desaparecido, posiblemente armado y se había llevado un vehículo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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