Hallan 30 armas y manifiesto en las casas de los responsables del tiroteo en la mezquita de California

El 19 de mayo, las autoridades de Estados Unidos, en San Diego, California, reportaron que los responsables del tiroteo en la mayor mezquita de la región disponían de un arsenal de 30 armas de fuego. El reporte fue comunicado por Mark Remily, jefe de la oficina del FBI en San Diego, California. Los responsables fueron identificados como Cain Clark y Caleb Vazquez, de 17 y 18 años de edad. Las autoridades han clasificado que el incidente fue un crimen de odio en contra de la comunidad musulmana. El FBI considera la posibilidad de que la radicalización de los responsables se debió al contenido de odio, generalizado, que consumían en internet.

En redes sociales, se ha viralizado un metraje ‘en vivo’, presuntamente de los responsables, durante el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California. El arsenal registrado estaba compuesto por varias armas de fuego, rifles, escopetas,una ballesta, equipo táctico y municiones. En una de las residencias de los jóvenes, se encontró un presunto ‘manifiesto’.

Las autoridades han destacado que los responsables, quienes se quitaron la vida tras el tiroteo, hay una ‘alta gama’ de discriminación hacia varias religiones y comunidades. ‘Seguimos revisando toda esa información, pero creemos que se conocieron en línea y, a través de esa comunicación, descubrieron que ambos residían en el área de San Diego. Se hicieron conocidos o socios y tuvieron contacto en persona en ese momento. Pero en cuanto a cómo se produjo la radicalización, todavía investigamos todo eso’, informó el FBI.

El tiroteo causó el fallecimiento de 3 personas en la mezquita. Previamente, la madre de uno de los responsables llamó a las autoridades, antes del incidente, informando que su hijo estaba desaparecido, posiblemente armado y se había llevado un vehículo.

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