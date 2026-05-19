$!SRE confirma que EU rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

El gobierno de México confirmó que autoridades estadounidenses rechazaron la extradición del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal por un presunto desvío millonario de recursos públicos. El gobierno de México confirmó que Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora y ex presentadora de televisión Inés Gómez Mont, al considerar que los delitos señalados por la FGR no corresponden a conductas violentas. La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, presentó datos relacionados con los procesos de extradición entre México y Estados Unidos.

MÉXICO HA SOLICITADO 269 EXTRADICIONES A ESTADOS UNIDOS DESDE 2018 Durante su intervención, el funcionario explicó que entre enero de 2018 y mayo de 2026, el gobierno mexicano presentó 269 solicitudes de extradición ante autoridades estadounidenses. Sin embargo, señaló que hasta ahora ninguna de esas solicitudes se ha concretado. El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga volvió a cobrar relevancia luego de que su nombre desapareciera recientemente de los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sin que exista información oficial sobre su situación jurídica actual o su paradero.

DELITOS IMPUTADOS POR LA FGR A VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA E INÉS GÓMEZ MONT La Fiscalía General de la República acusa al abogado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. De acuerdo con las investigaciones federales, Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, habrían encabezado una red de empresas factureras vinculadas con un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos provenientes de contratos relacionados con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Tras la detención migratoria del abogado en septiembre pasado, las autoridades mexicanas insistieron en obtener su extradición. No obstante, el gobierno federal reconoció ahora que Washington rechazó entregar al abogado debido a que los delitos señalados por la FGR no fueron considerados violentos bajo los criterios de las autoridades estadounidenses. ‘ES UNA PRÁCTICA COMÚN’, AFIRMA RELACIONES EXTERIORES SOBRE RECHAZO DE EXTRADICIÓN Durante la conferencia, Pedro Velasco explicó que el rechazo de solicitudes de extradición o la petición de información adicional forma parte de los mecanismos habituales de cooperación bilateral entre ambos países. “Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado”, declaró el subsecretario. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la falta de resultados en los procesos de extradición promovidos por México. “Las mismas reglas deben aplicar para todos”, expresó la mandataria. La presidenta hizo referencia a diversos casos de personas requeridas por autoridades mexicanas que permanecen en Estados Unidos, incluidos exgobernadores, presuntos operadores financieros y personas relacionadas con el caso Ayotzinapa. Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha confirmado si Víctor Manuel Álvarez Puga permanece detenido, si obtuvo libertad migratoria o si fue trasladado a otra instancia judicial.

VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA SOLICITÓ ASILO POLÍTICO EN ESTADOS UNIDOS Durante el proceso migratorio en Estados Unidos, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga solicitó asilo político. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, argumentó que teme regresar a México debido a una supuesta persecución relacionada con sus “posturas políticas conservadoras”. Sin embargo, las acusaciones presentadas por la FGR se centran en presuntas operaciones relacionadas con empresas fantasma, desvío de recursos públicos y evasión fiscal. LA PRESUNTA RED DE EMPRESAS FANTASMAS QUE OPERA VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA Las investigaciones federales señalan que el esquema presuntamente operado por Víctor Manuel Álvarez Puga y su hermano Alejandro surgió desde el despacho jurídico Álvarez Puga & Asociados. De acuerdo con la documentación presentada por la Fiscalía, entre 2016 y 2017 se habrían creado diversas empresas fachada utilizadas para obtener contratos públicos relacionados con servicios de seguridad penitenciaria. Según las indagatorias, la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, adjudicó contratos a compañías que presuntamente no contaban con infraestructura ni personal suficiente para prestar los servicios contratados. Las autoridades sostienen que dichas empresas simularon operaciones y posteriormente desviaron los recursos públicos obtenidos. VICTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA E INÉS GÓMEZ MONT CUENTAN CON FICHA ROJA DE INTERPOL DESDE 2021 Desde 2021, tanto Víctor Manuel Álvarez Puga como Inés Gómez Mont cuentan con ficha roja emitida por Interpol por presuntamente encabezar un esquema de desvío y lavado de recursos públicos. Las investigaciones señalan un posible desfalco cercano a los 3 mil millones de pesos. Hasta ahora, el paradero oficial de Inés Gómez Mont continúa sin ser confirmado públicamente por las autoridades mexicanas o internacionales.

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