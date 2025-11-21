Se aproxima la primera Tormenta Invernal a México y podría caer nieve a partir del viernes en estos estados

El nuevo frente frío 16 ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas de hasta -10 grados, fuertes lluvias, la primera Tormenta Invernal de la temporada y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A partir del viernes 21 de noviembre, se pronostica la llegada de tormentas que afectarán con lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo a distintos estados de México, según comunicó el SMN.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cómo estará el estado del tiempo para el penúltimo fin de semana del mes y envió una serie de advertencias para que los habitantes tomen los recaudos ante las inclemencias climáticas que se puedan llegar a registrar. PRIMERA TORMENTA INVERNAL DE LA TEMPORADA Para este viernes, el nuevo frente frío 16 que se aproximará al noroeste del país, asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora. Por otro lado, el frente frío 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en Quintana Roo, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

El sábado, el frente frío 15 recorrerá gradualmente el noreste de la República Mexicana, continuará asociado con un río atmosférico, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región. CAERÁ AGUANIEVE EN BAJA CALIFORNIA, SONORA, CHIHUAHUA Y DURANGO La primera tormenta invernal y el frente frío (núm. 16) recorrerán el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes, ambiente frío a muy frío y vientos muy fuertes a intensos en las regiones mencionadas; así como caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. El domingo por la noche, la primera tormenta invernal se moverá hacia Texas, EUA y dejará de afectar al territorio nacional. Durante el lunes, el frente frío 16 se desplazará sobre el noreste del país, ocasionando vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región.