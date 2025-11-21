Se aproxima la primera Tormenta Invernal a México y podría caer nieve a partir del viernes en estos estados
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre el peligroso fenómeno que mantiene bajo alerta a estos estados este fin de semana en el Territorio Mexicano
El nuevo frente frío 16 ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas de hasta -10 grados, fuertes lluvias, la primera Tormenta Invernal de la temporada y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A partir del viernes 21 de noviembre, se pronostica la llegada de tormentas que afectarán con lluvias intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo a distintos estados de México, según comunicó el SMN.
El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cómo estará el estado del tiempo para el penúltimo fin de semana del mes y envió una serie de advertencias para que los habitantes tomen los recaudos ante las inclemencias climáticas que se puedan llegar a registrar.
PRIMERA TORMENTA INVERNAL DE LA TEMPORADA
Para este viernes, el nuevo frente frío 16 que se aproximará al noroeste del país, asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones?
Por otro lado, el frente frío 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en Quintana Roo, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Capital), Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.
El sábado, el frente frío 15 recorrerá gradualmente el noreste de la República Mexicana, continuará asociado con un río atmosférico, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región.
CAERÁ AGUANIEVE EN BAJA CALIFORNIA, SONORA, CHIHUAHUA Y DURANGO
La primera tormenta invernal y el frente frío (núm. 16) recorrerán el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes, ambiente frío a muy frío y vientos muy fuertes a intensos en las regiones mencionadas; así como caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
El domingo por la noche, la primera tormenta invernal se moverá hacia Texas, EUA y dejará de afectar al territorio nacional. Durante el lunes, el frente frío 16 se desplazará sobre el noreste del país, ocasionando vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región.
Durante el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, así como canales de baja presión en el interior del país, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del oriente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 13 y máxima de 26 grado, el sábado tendremos una máxima de 22 y una mínima de 13 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 23 y mínima de 13.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL
Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: Chihuahua, Coahuila y Durango.
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.