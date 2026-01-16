Se aproxima Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 29 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

Para este viernes, la masa de aire polar que se asocia al frente frío 28, se desplazará hacia el oriente del golfo de México, permitiendo una recuperación de las temperaturas vespertinas en el norte, centro, sur y sureste de la República Mexicana.

Un nuevo frente frío , el número 29 de la temporada, se aproxima al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el sábado, el frente frío 29 se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y puntuales intensas en Puebla y Veracruz.

Canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio mexicano.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Por su parte, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío 29 a partir del mediodía en el norte de Chihuahua y Coahuila, el cual interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical , ocasionando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México.

A su vez, durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose al istmo y golfo de Tehuantepec, y durante el domingo con rachas de 40 a 60 km/h en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán; así mismo durante el domingo se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

La masa de aire polar asociada al frente, en interacción con una vaguada en altura , ocasionará ambiente muy frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán.

El persistente ingreso de humedad del océano Pacífico en combinación con inestabilidad atmosférica , mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 6 y máxima de 21 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 8 y una mínima de 1 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 13 y mínima de 1.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Caída de nieve o aguanieve: cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (norte).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Tamaulipas (sur) y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante esta mañana: Tamaulipas (costa sur), Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.