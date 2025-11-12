Se aproxima nuevo Frente Frío a México; bajará la temperatura y caerá aguanieve en estos estados

Para este miércoles, la masa de aire ártico que acompañó al frente frío 13 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

El SMN detalló que este sistema se extenderá durante los próximos días, acompañado del clásico “Norte”, con vientos fuertes y ambiente gélido en varias regiones.

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmosfera , ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.

También, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), debilitándose en el transcurso de la tarde.

Durante el jueves y viernes, un canal de baja presión en el occidente del mar Caribe, en interacción con divergencia y la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 13, en proceso de modificación, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en Quintana Roo, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Durante el viernes y sábado, el frente frío se desplazará sobre el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional, continuará asociado con una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical , generando marcado descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California y Sonora.

El jueves por la noche, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, asociado con una vaguada polar , una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical , situación que ocasionará chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura en Baja California.

En el período de pronóstico, se mantendrá escasa probabilidad de lluvia y ambiente frío durante la mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 8 y máxima de 23 grado, el jueves tendremos una máxima de 23 y una mínima de 8 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 24 y mínima de 8.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León y Tamaulipas.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Yucatán (este) y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.