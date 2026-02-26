Renuncia el presidente del Foro Económico Mundial por estar vinculado a Epstein

GINEBRA- Quien hasta ahora era el presidente Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, dio a conocer su decisión de dejar su puesto, tras hacerse público que tuvo alguna relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien sostuvo más de una reunión.

En un comunicado publicado en el sitio web de la organización se confirma la partida del ejecutivo, quien durante más de ocho años perteneció a la misma; así mismo se informó que el miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, será quien ocupe de manera interina el cargo de presidente y director ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR: En los archivos Epstein faltan documentos sobre una mujer que acusó a Trump

“El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente”, explicaron los copresidentes del Foro Económico Mundial, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.

“Tras una cuidadosa reflexión he decidido dimitir”, precisó Brende, quien es investigado por el organismo en torno a su relación con Epstein, con quien se se reunió en tres cenas de negocio e intercambio mensajes, de acuerdo a lo que revelan los archivos sobre el caso del criminal sexual hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En su defensa, afirmó que no tenía conocimiento de los antecedentes criminales de Epstein, y reconoció que debió haberse informarse mejor.

El primer encuentro entre Brende y Epstein, a la que el primero aseveró que fue invitado por el exviceprimer ministro noruego, Terje Rod-Larsen, ocurrió en 2018, diez años después de que Epstein fuera condenado por prostitución de menores.

Brende indicó que durante los años que estuvo al frente del organismo se integraron al Foro Económico Mundial “un número récord de socios”, además de que la colaboración con los “líderes gubernamentales de todo el mundo (fue) como nunca antes”.

“Creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, concluyó.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.