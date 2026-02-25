EU levanta restricciones a su personal y ciudadanos en México, tras operativo contra ‘El Mencho’

Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que “se han levantado todas las restricciones”. “Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad”, informó el Departamento de Estado en un comunicado. TE PUEDE INTERESAR: EU retira alerta de resguardo, pero mantiene toque de queda a su personal tras hechos en Jalisco

A través de la representación diplomática, a cargo del embajador Ronald Johnson, aseguró que tanto la Embajada de Estados Unidos en México, como todos los consulados en nuestro país están operando con normalidad. Consideró que, aunque los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad, si el viaje directo a Estados Unidos se canceló, pidió a sus ciudadanos reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: Embajada de EU en México actualiza alerta de seguridad tras ola de violencia por ‘El Mencho’ ”No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales”, recalcó la embajada. También recomendó reanudar los niveles estándar de precaución y estar al pendiente de la alerta de viaje para México Entre las medidas a tomar, recordó que hay que verificar con las aerolíneas los estados y horarios.

TE PUEDE INTERESAR: Emite alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México por violencia tras muerte de ‘El Mencho’ “Monitoree los medios locales para actualizaciones, siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911”, pidió. Mientras que a los ciudadanos estadounidenses les recomienda “reanudar las precauciones habituales”.

Publicidad