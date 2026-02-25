EU levanta restricciones a su personal y ciudadanos en México, tras operativo contra ‘El Mencho’

Internacional
/ 25 febrero 2026
    EU levanta restricciones a su personal y ciudadanos en México, tras operativo contra ‘El Mencho’
    Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, el Departamento de Estado de EU indicó que “se han levantado todas las restricciones”. CAPTURA DE PANTALLA

Tanto la Embajada de EU en México, como todos los consulados en nuestro país están operando con normalidad

Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que “se han levantado todas las restricciones”.

“Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

A través de la representación diplomática, a cargo del embajador Ronald Johnson, aseguró que tanto la Embajada de Estados Unidos en México, como todos los consulados en nuestro país están operando con normalidad.

Consideró que, aunque los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad, si el viaje directo a Estados Unidos se canceló, pidió a sus ciudadanos reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense.

”No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales”, recalcó la embajada.

También recomendó reanudar los niveles estándar de precaución y estar al pendiente de la alerta de viaje para México

Entre las medidas a tomar, recordó que hay que verificar con las aerolíneas los estados y horarios.

“Monitoree los medios locales para actualizaciones, siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911”, pidió.

Mientras que a los ciudadanos estadounidenses les recomienda “reanudar las precauciones habituales”.

Temas


Alerta
Seguridad

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

