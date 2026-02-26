Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros

El 26 de febrero se reportó que, tras altos índices de movilizaciones militares y de la Guardia Nacional en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, elementos de seguridad lograron capturar a una cabecilla del crimen organizado, perteneciente al Cártel del Golfo.

Previamente, las autoridades habían notificado a los ciudadanos del municipio permanecer en sus hogares y evitar transitar ciertas zonas, especialmente las adyacentes al Ejido Sandoval.

‘Se reporta situación de riesgo en el Ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso’ informó el Gobierno municipal.

Después del operativo se logró la captura de Antonio Guadalupe ‘N’, también conocido como ‘El Lexus’, presunto líder de la célula criminal ‘Los Ciclones’, perteneciente al grupo Operativa Ranger, del Cártel del Golfo.

Antonio Guadalupe ‘N’ ha sido denunciado por los crímenes de extorsión, secuestro, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas. Se notificó, tras su arresto, que la administración de Trump, presidente de los Estados Unidos, ha pedido la extradición del detenido, para ser juzgado en territorio estadounidense.

Los resultados del operativo en el Ejido Sandoval no concluyeron con el arresto de Antonio Guadalupe ‘N’, sino con la captura de 8 presuntos integrantes de la Operativa Ranger. En el sitio, fue asegurado armamento de fuego. Se registraron fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, junto con teléfonos y vehículos.

No se reportaron víctimas, ni lesionados, tras la finalización del operativo contra la agrupación criminal. Los detenidos, incluyendo a Antonio Guadalupe ‘N’, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FEMDO-FGR).

Según la información brindada por la inteligencia de los Estados Unidos, en coordinación con las agencias de seguridad de México, Antonio Guadalupe ‘N’ y su agrupación criminal eran responsables de la seguridad de José Alfredo Cárdenas Martínez, también conocido como ‘El Contador’, considerado el presunto líder actual del Cártel de Golfo.