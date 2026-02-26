Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros

México
/ 26 febrero 2026
    La detención de Antonio Guadalupe ‘N’, alias ‘El Lexus’, tuvo lugar en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas. Vanguardia

A mediodía del 26 de febrero, autoridades informaron sobre la movilización de elementos de seguridad para prevenir la presencia de civiles en la zona

El 26 de febrero se reportó que, tras altos índices de movilizaciones militares y de la Guardia Nacional en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, elementos de seguridad lograron capturar a una cabecilla del crimen organizado, perteneciente al Cártel del Golfo.

Previamente, las autoridades habían notificado a los ciudadanos del municipio permanecer en sus hogares y evitar transitar ciertas zonas, especialmente las adyacentes al Ejido Sandoval.

Se reporta situación de riesgo en el Ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso’ informó el Gobierno municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta en Matamoros, Tamaulipas... Piden a población resguardarse por operativo de la Marina y Ejército

Después del operativo se logró la captura de Antonio Guadalupe ‘N’, también conocido como ‘El Lexus’, presunto líder de la célula criminal ‘Los Ciclones’, perteneciente al grupo Operativa Ranger, del Cártel del Golfo.

Antonio Guadalupe ‘N’ ha sido denunciado por los crímenes de extorsión, secuestro, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas. Se notificó, tras su arresto, que la administración de Trump, presidente de los Estados Unidos, ha pedido la extradición del detenido, para ser juzgado en territorio estadounidense.

Los resultados del operativo en el Ejido Sandoval no concluyeron con el arresto de Antonio Guadalupe ‘N’, sino con la captura de 8 presuntos integrantes de la Operativa Ranger. En el sitio, fue asegurado armamento de fuego. Se registraron fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, junto con teléfonos y vehículos.

No se reportaron víctimas, ni lesionados, tras la finalización del operativo contra la agrupación criminal. Los detenidos, incluyendo a Antonio Guadalupe ‘N’, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FEMDO-FGR).

TE PUEDE INTERESAR: Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Según la información brindada por la inteligencia de los Estados Unidos, en coordinación con las agencias de seguridad de México, Antonio Guadalupe ‘N’ y su agrupación criminal eran responsables de la seguridad de José Alfredo Cárdenas Martínez, también conocido como ‘El Contador’, considerado el presunto líder actual del Cártel de Golfo.

Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


Matamoros
Tamaulipas

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

