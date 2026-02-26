Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’
Sheinbaum subrayó que el apoyo internacional refuerza la confianza en la capacidad del país para organizar el torneo y garantizar condiciones de seguridad adecuadas
Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que el Mundial de Fútbol será una “gran celebración en México”, luego de recibir el respaldo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el contexto de los recientes hechos de violencia derivados del operativo contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Denuncia manipulación informativa y noticias falsas
En relación con el operativo del domingo, la mandataria criticó la desinformación que circuló en redes sociales. Señaló que diversos contenidos generados con inteligencia artificial difundieron versiones falsas de los acontecimientos.
Mencionó que The New York Times publicó un reportaje documentando la proliferación de noticias falsas ese día, las cuales no correspondían a la realidad de los hechos.
Reconocimiento a la Guardia Nacional
La presidenta agradeció el homenaje realizado durante el partido de la selección mexicana a los elementos de la Guardia Nacional fallecidos en los enfrentamientos posteriores al operativo.
Destacó que desde el domingo se han multiplicado las muestras de solidaridad hacia las Fuerzas Armadas, reconociendo su labor ante la violencia generada tras la muerte del líder criminal.
Postura frente a Elon Musk
Sobre la controversia con el empresario Elon Musk, Sheinbaum señaló que continúa evaluando la posibilidad de presentar una demanda. No obstante, dejó entrever que prolongar la polémica podría no ser conveniente.
“Digamos que como político es muy buen empresario”, expresó.
Posibles apoyos a negocios afectados
Finalmente, respecto a las aseguradoras que han indicado que los daños ocasionados por disturbios podrían no estar cubiertos por sus pólizas, la mandataria afirmó que el gobierno analizará la situación. Indicó que podrían implementarse mecanismos de apoyo para las personas y negocios que resultaron perjudicados.