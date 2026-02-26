Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que el Mundial de Fútbol será una “gran celebración en México”, luego de recibir el respaldo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el contexto de los recientes hechos de violencia derivados del operativo contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum subrayó que el apoyo internacional refuerza la confianza en la capacidad del país para organizar el torneo y garantizar condiciones de seguridad adecuadas.

Denuncia manipulación informativa y noticias falsas

En relación con el operativo del domingo, la mandataria criticó la desinformación que circuló en redes sociales. Señaló que diversos contenidos generados con inteligencia artificial difundieron versiones falsas de los acontecimientos.

Mencionó que The New York Times publicó un reportaje documentando la proliferación de noticias falsas ese día, las cuales no correspondían a la realidad de los hechos.

Reconocimiento a la Guardia Nacional

La presidenta agradeció el homenaje realizado durante el partido de la selección mexicana a los elementos de la Guardia Nacional fallecidos en los enfrentamientos posteriores al operativo.

Destacó que desde el domingo se han multiplicado las muestras de solidaridad hacia las Fuerzas Armadas, reconociendo su labor ante la violencia generada tras la muerte del líder criminal.