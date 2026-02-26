$!Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados

El Gobierno de Guanajuato confirmó que se detuvo a 48 personas por los hechos violentos que se registraron el 22 de febrero en varios municipios. De acuerdo con el informe oficial, las capturas fueron resultado del trabajo operativo, estratégico y coordinado del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado. Asimismo, se explicó que la Fiscalía General estatal (FGE) inició las carpetas de investigación correspondientes, integrando datos de prueba sólidos y contundentes, permitiendo avanzar hacia su judicialización. TE PUEDE INTERESAR: Tapalpa vuelve a la calma tras muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: asegura alcalde | VIDEO 20 DE LOS 48 DETENIDOS YA FUERON JUDICIALIZADOS Y OTROS RESULTADOS El informe detalla que de las 48 personas privadas de su libertad, 20 ya están siendo judicializados, mientras que ya se dictaron dos autor de vinculación a proceso en contra de 4 personas por la probable comisión del delito de terrorismo, como coautores. “El Ministerio Público también ha judicializado 6 carpetas de investigación en contra de 10 personas por su probable responsabilidad en la comisión de delitos tales como terrorismo, delincuencia organizada y algunos delitos conexos, entiéndase contra la salud y portación de arma de fuego”, indica el comunicado.

Aunado a los detenidos, se aseguraron mil 46 objetos e indicios asegurados, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras que 18 personas quedaron en libertad bajo las reservas de ley, al no reunirse por el momento los elementos suficientes para formular imputación en su contra, sin que ello impida que se sigan investigando las líneas de investigación que cada caso en particular presenta. ESTOS HAN SIDO LOS OBJETOS ASEGURADOS DURANTE LAS DETENCIONES EN GUANAJUATO El estado explicó que entre los indicios y objetos asegurados, se encuentron armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y diversos instrumentos utilizados para la comisión de los hechos. “Cada elemento fue debidamente embalado, registrado y procesado conforme a los protocolos legales y técnicos aplicables”. Se reiteró que las acciones derivan de labores de inteligencia, análisis criminal, seguimiento mediante sistemas de videovigilancia, despliegues tácticos focalizados y coordinación interinstitucional, lo que permitió una actuación oportuna y contundente para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.

“En estricto apego al debido proceso y bajo los principios de legalidad, profesionalismo, objetividad y respeto irrestricto a los derechos humanos, las carpetas de investigación continúan su curso y se determinarán oportunamente según corresponda en términos de derecho. Refrendamos el compromiso de actuar con firmeza frente a quienes atenten contra la paz pública, garantizando investigaciones sólidas, responsables y sin margen para la impunidad”. QUÉ PASÓ EL 22 DE FEBRERO EN JALISCO El 22 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encabezaron un operativo para detener a quien sería el líder máximo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco. Sin embargo, cuando presuntos criminales se percataron de la presencia policial, iniciaron un enfrentamiento contra los uniformados, quienes lograron repeler el ataque. TE PUEDE INTERESAR: Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’ Como resultado, varias personas fueron heridas, tanto del cártel como de las fuerzas de seguridad, entre ellas ‘El Mencho’ que fue declarado sin signos vitales en su traslado a la Ciudad de México a bordo de un helicóptero. Derivado de ello, se registró una ola de violencia que afectó directamente a 20 estados de la República Mexicana con enfrentamientos, bloqueos carreteros, quema de vehículos y destrucción de comercios.

