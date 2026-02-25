Deforma electoral, creación morenista

CARTONES / 25 febrero 2026
    Deforma electoral, creación morenista
La reforma electoral, encargada por la presidenta Claudia Sheinbaum a Pablo Gómez, fue presentada este miércoles en la conferencia mañanera.

La Presidenta adelantó que no habrá cambio y todo aquel que “quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político”.

