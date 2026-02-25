Deforma electoral, creación morenista

La reforma electoral, encargada por la presidenta Claudia Sheinbaum a Pablo Gómez, fue presentada este miércoles en la conferencia mañanera.

La Presidenta adelantó que no habrá cambio y todo aquel que “quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político”.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

TE PUEDE INTERESAR: Morena respalda reforma electoral de Sheinbaum y afirma que busca austeridad y representación ciudadana