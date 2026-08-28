Se aproximan Frente Frío y Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, la aproximación de un Frente Frío a la frontera norte de México en combinación con un canal de baja presión sobre el noreste de país, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dicha región.

El monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora; puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Durango; intervalos de chubascos en Chihuahua; y lluvias aisladas en Baja California.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, así como la onda tropical 32 con avance sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero; puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz; puntuales fuertes en zonas de Nayarit y Estado de México; lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Zacatecas y Aguascalientes. El desplazamiento de la onda tropical 33 sobre la península de Yucatán y el sureste de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Yucatán, Campeche y Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Tabasco; y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). El sábado, la onda tropical 32 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional.

El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical 33 sobre el sur y occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa. Una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se prevé que, a partir del lunes 31 de agosto la onda de calor finalice en Baja California, Sonora y Chihuahua. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 30 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 17 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 28 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Puebla (sureste), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte y sur), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Nayarit (sur), Estado de México (oeste y centro) y Tabasco (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas y Aguascalientes. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste y oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Chiapas (sur y oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Morelos. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como las costas de Sinaloa y Nayarit.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones. IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.