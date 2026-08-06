SEP cambia reglas de Escoltas Escolares... ya no serán por buenas calificaciones sino por equidad e inclusión

La modificación responde a los lineamientos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y busca ampliar la presencia de estudiantes en las ceremonias cívicas. No obstante, es necesario precisar que el cambio corresponde a la operación educativa de la capital y no implica, con la información disponible, una modificación general para todas las escuelas del país.

La selección de escoltas escolares tendrá un cambio relevante a partir del ciclo escolar 2026-2027 en planteles de educación básica de la Ciudad de México. El modelo dejará atrás el criterio que privilegiaba a los estudiantes con los promedios académicos más altos y dará paso a un esquema de participación rotativa e incluyente .

El calendario oficial de la SEP establece que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria.

¿CÓMO CAMBIARÁ LA SELECCIÓN DE ESCOLTAS?

La nueva dinámica busca que la participación no quede concentrada únicamente en quienes tienen las mejores calificaciones. El propósito es que distintos grupos de estudiantes puedan formar parte de las ceremonias y actividades relacionadas con los símbolos patrios.

La diferencia con el modelo anterior es significativa. La guía operativa utilizada previamente contemplaba que, para la Escolta Oficial de primaria, se eligiera a estudiantes de sexto grado con los mejores promedios académicos tomando en cuenta su trayectoria escolar desde primer grado.

Ahora, el esquema rotativo pretende distribuir las oportunidades entre más alumnos. La medida se relaciona con principios de equidad e inclusión que la política educativa busca incorporar en la vida escolar, aunque su aplicación concreta puede depender de la organización de cada plantel.

ESCOLTAS ESCOLARES: ¿POR QUÉ GENERA DEBATE?

El cambio ha provocado opiniones encontradas. Para algunas familias, permitir que más estudiantes participen puede representar una forma de reconocimiento distinta al rendimiento académico y abrir espacios a quienes anteriormente no tenían posibilidades de integrar la escolta.

La discusión también alcanza el aspecto formativo. Participar en una escolta implica aprender desplazamientos, coordinación, manejo de la bandera, disciplina y trabajo en equipo. Por ello, especialistas y miembros de comunidades educativas han planteado dudas sobre cómo se organizarán los periodos de rotación y la preparación de los estudiantes.

El debate también pone sobre la mesa el papel que tradicionalmente ha tenido el mérito académico dentro de estas actividades. Mientras algunos consideran que las buenas calificaciones no deberían ser una condición para participar en una ceremonia cívica, otros temen que eliminar ese criterio reduzca uno de los incentivos que durante años acompañaron la selección.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LAS ESCOLTAS EN LAS ESCUELAS?

Las escoltas escolares tienen una función que va más allá de aparecer durante los honores a la bandera. Su presencia forma parte de las ceremonias cívicas y busca fortalecer entre niñas, niños y adolescentes el respeto por los símbolos nacionales y la participación en actividades colectivas.

También representan un ejercicio de disciplina y coordinación. Los integrantes deben seguir instrucciones, mantener formación y trabajar de manera conjunta durante actos que forman parte de la vida cotidiana de los planteles.

Entre las fechas en las que suelen tener presencia están el 24 de febrero, Día de la Bandera, y el 16 de septiembre, además de las ceremonias cívicas semanales. En eventos externos, la escolta también puede representar a su escuela frente a otros planteles o autoridades.