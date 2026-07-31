Respalda Sheinbaum decisión de la SEP de cerrar escuelas militarizadas por abusos

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México
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    Respalda Sheinbaum decisión de la SEP de cerrar escuelas militarizadas por abusos
    La SEP ordenó a las autoridades educativas estatales cancelar autorizaciones y clausurar escuelas privadas con modelos militarizados antes del próximo ciclo escolar. CUARTOOSCURO

La Mandataria afirmó que la disciplina no puede justificar abusos contra menores y defendió la revisión nacional de permisos y RVOE de estos planteles

Tras celebrar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas privadas y planteles que operan en el país bajo esquemas militarizados, militares, castrenses o análogos, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que, con el pretexto de la disciplina, en estos espacios se llegan a cometer abusos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordena-sep-cierre-de-academia-militarizada-en-puebla-LF22506782

“Es muy triste lo que pasó en Tamaulipas, y se está atendiendo. Es muy buena la decisión que toma la SEP porque, con el pretexto de la disciplina, hay abusos y eso no puede permitirse”.

“La educación, es cierto, implica aprender límites, pero es, sobre todo, un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez”, indicó la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Por ello, consideró que la decisión tomada por la SEP es acertada.

Grupo REFORMA informó que la SEP ordenó el miércoles el cierre definitivo de todas las escuelas privadas y planteles que operan en el país bajo esquemas militarizados, militares, castrenses o análogos, de cara al inicio del ciclo escolar programado para el próximo 31 de agosto.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, instruyó a las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas a realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigentes en sus respectivas jurisdicciones, con el fin de clausurar los planteles que simulen instrucción disciplinaria de tipo militar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cierre-de-escuelas-militarizadas-alcanzaria-a-dos-planteles-de-coahuila-BG22532829

La determinación surge tras la muerte de la menor Dafne Zapata durante un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, así como por el caso de Chiapas, donde padres de familia denunciaron acoso, violencia y abusos en preparatorias bajo esta modalidad.

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