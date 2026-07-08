SEP confirma fecha de entrega de boletas de calificaciones finales 2026: cuándo podrás recogerlas y descargarlas

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) dio a conocer las fechas oficiales para la entrega de las boletas de calificaciones finales del ciclo escolar 2025-2026. Este documento marcará el cierre de las actividades académicas para millones de estudiantes de educación básica y podrá obtenerse tanto de forma presencial como en línea.

¿Cuándo entrega la SEP las boletas de calificaciones finales?

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, las boletas de calificaciones finales serán entregadas los días martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026.

Durante estas fechas, las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional pondrán a disposición de madres, padres de familia y tutores los resultados correspondientes al último periodo de evaluación.

Aunque algunas entidades concluyeron las clases con anticipación, la entrega de este documento se realiza conforme al calendario establecido por la SEP para todo el país.

Además, el 15 de julio de 2026 marcará oficialmente el fin del ciclo escolar 2025-2026 y el inicio de las vacaciones de verano para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cómo consultar y descargar la boleta de calificaciones?

Además de recibir la boleta directamente en la escuela, la SEP ofrece la posibilidad de consultar y descargar este documento de manera digital mediante el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).