SEP confirma fecha de entrega de boletas de calificaciones finales 2026: cuándo podrás recogerlas y descargarlas
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La SEP anunció los días en que entregará las boletas de calificaciones finales y explicó cómo obtener una copia digital desde casa.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas oficiales para la entrega de las boletas de calificaciones finales del ciclo escolar 2025-2026. Este documento marcará el cierre de las actividades académicas para millones de estudiantes de educación básica y podrá obtenerse tanto de forma presencial como en línea.
¿Cuándo entrega la SEP las boletas de calificaciones finales?
De acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, las boletas de calificaciones finales serán entregadas los días martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026.
Durante estas fechas, las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional pondrán a disposición de madres, padres de familia y tutores los resultados correspondientes al último periodo de evaluación.
Aunque algunas entidades concluyeron las clases con anticipación, la entrega de este documento se realiza conforme al calendario establecido por la SEP para todo el país.
Además, el 15 de julio de 2026 marcará oficialmente el fin del ciclo escolar 2025-2026 y el inicio de las vacaciones de verano para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
¿Cómo consultar y descargar la boleta de calificaciones?
Además de recibir la boleta directamente en la escuela, la SEP ofrece la posibilidad de consultar y descargar este documento de manera digital mediante el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
Para realizar la consulta únicamente será necesario ingresar al portal oficial y capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante. Una vez que las calificaciones hayan sido publicadas, los padres o tutores podrán descargar la boleta sin costo.
En el caso de los alumnos inscritos en escuelas de la Ciudad de México, también estará disponible la plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), donde la consulta se realiza utilizando la CURP del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel.
¿Qué información contiene la boleta de calificaciones?
La boleta de calificaciones es un documento oficial que concentra el desempeño académico del estudiante durante todo el ciclo escolar. Entre los datos que incluye se encuentran:
- Datos de identificación del alumno.
- Información del plantel educativo.
- Calificaciones obtenidas en cada asignatura.
- Promedio final del ciclo escolar.
- Registro de asistencia.
- Resultado de acreditación del grado escolar.
-Observaciones emitidas por el personal docente, cuando corresponda.
¿Por qué es importante conservar este documento?
La boleta de calificaciones finales no solo acredita la conclusión del ciclo escolar, sino que también puede ser solicitada para diversos trámites educativos, como inscripciones, cambios de escuela o procesos administrativos.
Por ello, la SEP recomienda descargar y guardar una copia digital, además de conservar la versión impresa entregada por la escuela. De esta manera, madres, padres de familia y tutores contarán con un respaldo oficial del historial académico del estudiante para cualquier gestión futura.