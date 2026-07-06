¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027

El ciclo escolar 2025-2026 está por concluir y miles de estudiantes de educación básica ya se preparan para disfrutar de las vacaciones de verano. Sin embargo, en los últimos días ha surgido una duda entre madres, padres de familia y docentes: ¿el regreso a clases podría aplazarse hasta septiembre?

La respuesta es sí, pero únicamente como una propuesta que aplicaría en una entidad del país y que aún no ha sido aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?

La SEP confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios para la mayor parte del país, por lo que el fin oficial de clases será el 15 de julio de 2026.

No obstante, algunos estados adelantaron el cierre del ciclo escolar debido a las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas.

Entre las entidades que modificaron su calendario se encuentran Yucatán, Tlaxcala, Baja California Sur, Nuevo León y Sinaloa, donde las autoridades educativas autorizaron concluir las actividades antes de la fecha establecida para proteger la salud de estudiantes y personal docente.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades educativas, el próximo ciclo escolar tiene previsto iniciar el lunes 31 de agosto de 2026 para la mayoría de las escuelas públicas y privadas de educación básica.

Sin embargo, en Baja California Sur surgió una propuesta para retrasar el regreso a clases hasta el 10 de septiembre, debido a las condiciones de calor extremo que suelen presentarse en la entidad durante esa temporada.