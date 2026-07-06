¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027
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Conoce qué entidad analiza este cambio y qué han informado las autoridades educativas.
El ciclo escolar 2025-2026 está por concluir y miles de estudiantes de educación básica ya se preparan para disfrutar de las vacaciones de verano. Sin embargo, en los últimos días ha surgido una duda entre madres, padres de familia y docentes: ¿el regreso a clases podría aplazarse hasta septiembre?
La respuesta es sí, pero únicamente como una propuesta que aplicaría en una entidad del país y que aún no ha sido aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?
La SEP confirmó que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios para la mayor parte del país, por lo que el fin oficial de clases será el 15 de julio de 2026.
No obstante, algunos estados adelantaron el cierre del ciclo escolar debido a las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas.
Entre las entidades que modificaron su calendario se encuentran Yucatán, Tlaxcala, Baja California Sur, Nuevo León y Sinaloa, donde las autoridades educativas autorizaron concluir las actividades antes de la fecha establecida para proteger la salud de estudiantes y personal docente.
¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?
De acuerdo con la información difundida por las autoridades educativas, el próximo ciclo escolar tiene previsto iniciar el lunes 31 de agosto de 2026 para la mayoría de las escuelas públicas y privadas de educación básica.
Sin embargo, en Baja California Sur surgió una propuesta para retrasar el regreso a clases hasta el 10 de septiembre, debido a las condiciones de calor extremo que suelen presentarse en la entidad durante esa temporada.
¿Qué estudiantes podrían regresar hasta septiembre?
La propuesta únicamente contempla a las escuelas de Baja California Sur.
Autoridades educativas estatales y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3 han planteado solicitar a la SEP un ajuste al calendario escolar para retrasar el inicio del ciclo 2026-2027.
El objetivo es reducir la exposición de alumnos, docentes y personal escolar a las altas temperaturas registradas durante los primeros días de septiembre.
¿El cambio ya fue aprobado?
Hasta el momento, no.
La modificación al calendario escolar todavía no es oficial y continúa como una propuesta que deberá ser analizada por la Secretaría de Educación Pública.
Por ello, el calendario vigente mantiene como fecha de regreso a clases el 31 de agosto de 2026 para la mayoría de los estudiantes del país.
Las familias de Baja California Sur deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales de la SEP y de la Secretaría de Educación estatal, ya que cualquier cambio será informado a través de los canales institucionales.
Mientras no exista una autorización oficial, el inicio del ciclo escolar 2026-2027 continúa programado para finales de agosto en la mayor parte del territorio nacional.