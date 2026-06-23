Boleta de calificaciones SEP 2025-2026... ¿cómo y cuándo descargarla en PDF gratis y en minutos?

Con la llegada del cierre del ciclo escolar, miles de madres, padres y tutores comienzan a buscar la manera de consultar el desempeño académico de sus hijos. La buena noticia es que el proceso ahora puede realizarse completamente en línea y en cuestión de minutos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha fortalecido sus herramientas digitales para facilitar el acceso a la información escolar de estudiantes de primaria y secundaria. Esto permite que las familias obtengan el documento oficial sin largas filas, traslados o tiempos de espera innecesarios.

Además de representar una alternativa más cómoda, la versión digital de la boleta de calificaciones cuenta con validez oficial para diversos trámites educativos, incluyendo procesos de inscripción, cambios de escuela o actualizaciones de expedientes académicos.

LA FECHA CLAVE PARA CONSULTAR LAS CALIFICACIONES

Uno de los aspectos más importantes para quienes esperan descargar la boleta es conocer cuándo estarán disponibles las evaluaciones finales dentro del sistema.

De acuerdo con el calendario administrativo, el personal docente concluirá la captura de calificaciones el próximo 3 de julio. Una vez que este proceso finalice, la información podrá visualizarse de manera completa en las plataformas correspondientes.

Debido al alto número de consultas que suelen registrarse durante los primeros días, las autoridades educativas recomiendan realizar el acceso de forma escalonada. Esto ayuda a reducir la saturación de los servidores y facilita una descarga más rápida desde computadoras, tabletas o teléfonos móviles.

PASO A PASO PARA DESCARGAR LA BOLETA EN PDF

El procedimiento inicia ingresando al portal oficial del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), donde se concentran los registros de educación básica en el país.

Una vez dentro de la plataforma, será necesario proporcionar los datos de identificación del estudiante. Es importante verificar que toda la información coincida exactamente con los registros escolares para evitar errores durante la búsqueda.

Después de validar los datos, el sistema mostrará el historial académico disponible. El usuario deberá seleccionar el ciclo escolar 2025-2026 y posteriormente elegir la opción de descarga. El archivo se generará automáticamente en formato PDF y podrá guardarse de manera gratuita en cualquier dispositivo.

LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONSULTA

La seguridad de los datos personales es una prioridad dentro de los sistemas educativos, especialmente cuando se trata de información de menores de edad.

Por ello, para acceder a la boleta digital no basta con ingresar el nombre completo del alumno. El sistema solicita obligatoriamente la Clave Única de Registro de Población (CURP), dato indispensable para localizar el expediente académico correspondiente.

En algunos estados también puede solicitarse información adicional relacionada con el plantel educativo, como la Clave de Centro de Trabajo (CCT), utilizada para identificar oficialmente a cada escuela dentro del sistema educativo nacional.

¿A PARTIR DE QUÉ FECHA LA PUEDO DESCARGAR?

Para el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene estipulado que la descarga de las boletas oficiales de calificaciones finales se podrá realizar durante los últimos días del ciclo escolar.

Las fechas oficiales clave que debes tener en mente son las siguientes:

3 de julio de 2026: Los profesores realizan el registro final de las evaluaciones en el sistema.

14 y 15 de julio de 2026: Son los días asignados formalmente en el calendario para la entrega y descarga oficial de las boletas de calificaciones a los padres de familia y tutores.

A partir de esas fechas de julio, el sistema del SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa) habilita la descarga libre del archivo en PDF con validez oficial e impresión digital.

CÓMO FUNCIONA LA VALIDACIÓN DIGITAL DE LA BOLETA

La versión electrónica de la boleta incorpora herramientas que permiten verificar su autenticidad de manera inmediata. Esto elimina la necesidad de obtener sellos físicos o validaciones presenciales para diversos trámites.

De acuerdo con las autoridades educativas, “los formatos digitales incorporan un código QR para validar su autenticidad, por lo que cuentan con la misma validez que los documentos entregados directamente por los planteles escolares”.

Gracias a este sistema, instituciones educativas públicas y privadas pueden comprobar la validez del documento mediante un escaneo rápido, agilizando procesos administrativos en cualquier parte del país.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA BOLETA DIGITAL SEP

· La CURP es el principal requisito para localizar la información académica del estudiante.

· El archivo se descarga en formato PDF de manera gratuita.

· El documento cuenta con un código QR que permite verificar su autenticidad en tiempo real.

· La boleta digital tiene la misma validez oficial que la versión impresa entregada por las escuelas.

· Los reportes incluyen observaciones académicas elaboradas por los docentes durante el ciclo escolar.

Además de mostrar las calificaciones finales, la boleta permite conocer el avance de los estudiantes dentro de los distintos campos formativos establecidos por la Nueva Escuela Mexicana, ofreciendo una visión más amplia del desarrollo académico alcanzado durante el ciclo escolar 2025-2026.