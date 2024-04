SEP: ¿Habrá clases el miércoles 1 de mayo por el Día del Trabajo en escuelas de educación básica?

El próximo miércoles, 1 de mayo, se conmemorará el Día del Trabajo, una fecha de importancia significativa para las personas trabajadoras en México y en todo el mundo. Pero, ¿qué significa esto para los estudiantes?

Según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el miércoles 1 de mayo no habrá clases para los estudiantes en México. Este día se otorga como un día de descanso para los docentes, lo que significa que los profesores no estarán presentes en las escuelas y, por lo tanto, no habrá clases ordinarias programadas.

Este descanso escolar permitirá que los estudiantes disfruten de un día libre en casa, lo que ofrece una oportunidad para pasar tiempo en familia y relajarse.